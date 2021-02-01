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Дубінського з ганьбою вигнали зі "Слуги Народу"

18:49
Дубінський все - фото 1
Дубінський все / 24 канал

У понеділок, 1 лютого, відбулося засідання фракції партії "Слуги Народу", головною темою стала присутність у лавах агента впливу олігарха Коломойського Олександра Дубінського.

Минулого тижня президент просив Дубінського піти з честю, тобто за власним бажанням, але той обрав шлях ганьби.

У підсумку 198 нардепів висловились з остракізм токсичного колеги, лише 29 були проти.

Голосування за його виключення відбувалось 29 січня, 1 лютого зібрались, аби оголосити результати.

Дубінський потрапив під санкції Мін'юсту США за втручання у вибори президента цієї країни - після того його забанили на ютубі та попросили закрити рахунки в банках.

Нині громадянська страта продовжилась виключенням з фракції.

Втім, це не означає автоматичного складанням мандату - Дубінський залишиться нерукопожатним, але все ж народним депутатом. Крім того, це "опудало" залишиться на чолі партійного осередку на Київщині.

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Александр Дубинский Партия Слуга народа Санкции Новини Украина
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