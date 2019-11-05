ДСП Egger в Харькове: чем этот производитель отличается от других?

ДСП Еггер отличается от других рядом преимуществ

Есть много производителей ДСП, и у каждого из них свои преимущества. Но среди известных имен Egger занимает особое место.

Компания Egger начала свою работу более 50 лет назад в Австрии, но с тех пор многое изменилось. Теперь это производитель, у которого более 15 заводов по всему миру. В ассортименте фирмы свыше четырех сотен наименований продукции, и ДСП Еггер — это один из самых популярных товаров.

Ознакомиться с вариантами продукции и купить материалы можно здесь: kh.viyar.ua/catalog/dsp_egger — в интернет-магазине мебельных материалов, фурнитуры и комплектующих "ВиЯр". Древесно-стружечная плита от "Еггер" не зря получила такое распространение — у нее множество преимуществ.

Особенности и плюсы ДСП от Egger

Товар этого бренда хорош сразу по нескольким причинам:

Строгие нормы экологичности. В Европе к вопросам экологии относятся намного строже, чем у нас, поэтому можно не сомневаться, что изделия отвечают самым жестким требованиям. Класс эмиссии у изделий — максимум Е1. Этот класс допускается для использования в любых помещениях — в том числе детских и медицинских, что говорит о его полной безопасности. Но технологи Egger пошли дальше: часть продукции этой компании имеет класс эмиссии ниже Е1 — Е0,5.

Повышенная прочность плитного материала. За счет качественного выбора сырья, а также точного соблюдения технологии и современного оборудования плиты получаются устойчивыми как к механическому, так и к температурному воздействию. Они не деформируются, отлично держат изначальные параметры.

Простота ухода. Ламинированные плиты этого производителя можно спокойно мыть привычными моющими средствами. Единственное ограничение установлено на использование абразивных веществ и жестких губок, которые могут поцарапать верхний слой.

Легкость обработки. Ламинированное ДСП можно легко резать, придавая ему необходимую форму. Из-за хорошей плотности материал не расслаивается, отлично выдерживает любые манипуляции.

Разнообразие дизайнерских решений: еще один весомый плюс в пользу Egger

Составить конкуренцию в оформлении плит этому производителю не может никто. Дизайнеры предлагают изделия, которые имитируют натуральный камень, разные породы дерева и даже ткани (например, льняное полотно). Для любителей необычной фактуры тоже есть решения — например, ЛДСП с фактурой, похожей на лимонную корку.

В каталоге много решений с рисунками, но есть и внушительный выбор однотонных изделий — в том числе и ярких: салатовых, голубых, розовых, цвета пудры и т. д. Для дизайнеров, разрабатывающих мебель и отделку помещений, это огромные возможности, чтобы проявить фантазию и создать что-то нестандартное. Ни один другой производитель не предлагает столько вариантов декора, которые кардинально отличались бы друг от друга.

Самую выгодную стоимость ДСП Egger предлагает магазин «ВиЯр»: на площадке установлены цены без лишних накруток. В каталоге компании представлен широкий ассортимент бренда — а все товары можно заказать с доставкой по Харькову и Украине.