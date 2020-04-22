Драгоценные кольца с аметистами: все об уникальном кварцевом минерале

Драгоценный камень аметист часто используется в эксклюзивных ювелирных изделиях. Это самый дорогостоящий минерал из семейства кварцевых. Его добывают в Южной Америке и азиатских странах.

В природе этот красивый минерал встречается в виде сросшихся ромбовидных кристаллов или же принимает форму скипетра. Аметист — уникальное явление, яркий и дорогой камень, который может похвастаться безупречным розово-фиолетовым цветом. Оттенки минерала варьируются от бледного до темного, почти черного. Под воздействием высоких температур натуральные лиловые и сиреневые вариации становятся бледными, теряют окрас. Через некоторое время они могут восстановиться и вернуть прежний облик. Не боятся света лишь аметисты, добытые из пород горного хрусталя.

Редкие и распространенные: какие виды аметиста известны ювелирам

Один из самых популярных драгоценных камней — лавандовый или глубокий фиолетовый аметист. Чем насыщеннее цветовая гамма, тем больше он ценится. К редким экземплярам относятся розовые, изумрудные и голубоватые минералы. На сайте http://oniks.ua/categories/rings/kamen-is-ametist/ кольца с аметистами представлены в большом разнообразии. Изысканные ювелирные изделия из красного и белого золота филигранно подчеркивают солидность и удивительную цветовую палитру натурального камня. В кольцах сделаны вставки круглой, овальной и квадратной формы. Они преобладают в ювелирных коллекциях. Нередко аметист становится компаньоном россыпи из фианитов в разных украшениях. Ценность ювелирных изделий определяется по пробе золота, чистоте камня, его огранке. В интернет-магазине Oniks вы легко сможете подобрать роскошные, стильные, ультрамодные драгоценности с аметистом.

Прозрачность и необычная цветовая гамма сделали этот камень по-настоящему популярным. Дорогостоящий кварцевый минерал всегда привлекал внимание высокопоставленных особ и священнослужителей. У религиозных адептов он приобрел название "кардинальского" камня.

Натуральные аметисты при постоянном ношении в течение 25-30 лет на 20% теряют насыщенность цвета. Искусственно выращенные же минералы не имеют никаких дефектов, не выгорают на солнце, но они не отличаются столь высокой ценностью. Известные ювелирные компании, а также частные производители стараются выбирать камни насыщенного фиолетового цвета для создания солидных украшений.