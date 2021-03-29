Довибори у 87-му окрузі: одразу 3 кандидати вважають, що перемогли

Три фаворити

У недідю, 28 березня, на Івано-Франківщині відбулися довибори до Верховної Ради. Хто переміг - невідомо, адже 3 головні фаворити заявили про власну вікторію.

Партії «Слуга народу» і «за майбутнє» заявили про перемогу своїх кандидатів - Василя Вірастюка та Олександра Шевченко - на довиборах в 87-му окрузі в Івано-Франківській області. Обидві партії посилаються на результати паралельного підрахунку голосів.

Не відстає від колег партія Порошенка, яка цього разу поєдналася зі свободівцями. «Європейська Солідарність» заявила про високу ймовірність перемоги свого кандидата Руслана Кошулинського.

«Наш штаб завершив паралельний підрахунок голосів. Згідно з даними зі 117 дільниць, Василь Вірастюк здобув перемогу. Тепер головне завдання - захистити наш результат! », - заявили в «Слузі народу» в ніч на понеділок, 29 березня.

«За майбутнє» не лише оголосила Шевченка переможцем, а й оприлюднила результати власного підрахунку голосів: 15 798 голосів за Шевченка, 15 606 за Вірастюка і 14 484 за «свободівця» Руслана Кошулинського. У партії підкреслили, що їх представники в комісіях опрацювали дані всіх протоколів із мокрими печатками.

ВО «Свобода» заяв ще не робила. Однак мер Івано-Франківська, «свободівець» Руслан Марцінків опублікував результати паралельного підрахунку голосів, що підтверджують перемогу Шевченка, але дещо відрізняються від даних партії «За майбутнє»: 15 709 голосів за Шевченка, 15 542 за Вірастюка та 14 453 за Кошулинського.

Відзначимо, що за результатами екзит-полу групи «ретинг», понад 90% виборців округу підтримали Шевченка, Вірастюка та Кошулинського. Попередньо лідирував Шевченко з мінімальним відривом від Кошулинського, у Вірастюка - третє місце. Явка на виборах склала 35,05%.

Вибори в 87-му окрузі оголосили у зв'язку з тим, що мажоритарника від "Слуги народу" Зіновія Андрійовича обрали мером Надвірної, і він відмовився від депутатського мандата.