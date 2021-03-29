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Довибори у 50-му окрузі: На Донеччині перемагає фанатик "руського миру" з паспортом РФ

Вчера, 17:50
Андрій Аксьонов - майбутній нардеп - фото 1
Андрій Аксьонов - майбутній нардеп

У неділю, 28 березня, відбулися довибори на окрузі №50. За попередніми даними, там впевнено перемагає міський голова Добропілля - Андрій Аксьонов.

Без 5 хвилин нардеп виявився прихильником "руського миру" та сепаратистом. Про це написав у себе на фейсбуці блогер Денис Казанський.

У 2014 році Аксьонов організовував "референдум ДНР" у селищі Новодонецьке (околиця Добропілля), де тоді був селищним головою. На ютубі досі можна знайти відео з Новодонецького, де прихільники ДНР з сусідніх містечок дякують Аксьонову за те, що він організував "референдум", та скаржаться на своїх міських голів, які не стали займатися сепаратизмом і "не дали їм проголосувати".

"Референдум" Аксьонова:

 

 

Ніхто не змушував Аксьонова проводити "референдум ДНР". Бойовиків у Добропіллі та Новодонецькому не було - місто майже одразу взяли під контроль місцеві прихильники України, а потім підтягнулися добробати та військові. Після початку війни Аксьонов втік до окупованого Криму та отримав там російський паспорт (що підтверджується інформацією базі даних Федеральної податкової служби РФ).

У 2015 році Аксьонов спокійно повернувся у Добропілля і взяв участь у виборах мера міста. На всі запитання щодо організації незаконного референдуму відповідав: "Ви ж кажете, що то був насправді не референдум. То які до мене питання? То було просто соцопитування".

У 2018 Аксьонова затримали правоохоронці по справі, яка не стосувалася сепаратизму. Його звинуватили у корупції - підробленні документів, розтраті майна. Після цього Аксьонов втік з країни і був оголшений у розшук. Пізніше повернувся, а свою відсутність пояснив лікуванням.

Довибори у 50-му окрузі: На Донеччині перемагає фанатик 'руського миру' з паспортом РФ - фото 207551

Суд продовжується до сих пір. І за цей час Аксьонов встиг вдруге стати мером Добропілля, а тепер - обрався до Верховної Ради.

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