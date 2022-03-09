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Дотисли: Coca-Cola нарешті заявила про призупинення роботи в Росії

Вчера, 09:36
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Знову на світлій стороні

Компанія Coca-Cola після 2 тижнів кривавої війни, що її розв'язала Росія проти України, змушена була передивитись свої плани на роботу в країні-окупанті.

У компанії заявили про призупинення роботи в Росії.

Coca-Cola заявила, що "продовжить відслідковувати ситуацію та оцінювати її з огляду на те, як розгортатимуться події".

The Coca-Cola Company виробляє концентрати, сиропи, безалкогольні напої та повністю або частково володіє більш ніж 350 торговими марками. Серед них: Coca-Cola, Fanta, Sprite, Добрий, Моя сім'я, Schweppes, FUZETEA, енергетичні напої Burn та Black Monster.

Coca-Cola прийшла на російський ринок у 1979 році. Компанія інвестувала у соціально-економічний розвиток країни загалом $6,2 млрд.

Coca-Cola була одним із найбільших роботодавців у Росії. Понад 7000 людей було працевлаштовано у компанії. Близько 44% працівників – люди віком до 30 років. Зарплата співробітників Coca-Cola в Росії була в середньому на 44% вищою, ніж у інших людей, зайнятих у цій індустрії. А кожне робоче місце у компанії створювало до 8,7 робочих місць у її постачальників та клієнтів. Водночас це понад 66 тисяч додаткових робочих місць.

Минулого тижня The Coca-Cola Company офіційно заявила, що не піде з російського ринку, а тому була піддана нещадній критиці. Але за цей час бізнес у Росії став токсичним.

Росію залишають й інші гіганти - Pepsico, McDonalds, Starbucks тощо.

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Економічна правда
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