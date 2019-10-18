Дорогие часы и украшения как выгодная инвестиция

Часы могут быть не только крутым аксессуаром

Не очень многие люди рассматривают приобретение брендовых украшений или аксессуаров как способ вложения средств. Все же обычно часы или ювелирные изделия с драгоценными камнями покупаются с несколько иными целями.

Тем не менее, как показывает практика, именно такие вещи минимально теряют в цене с годами, а иногда могут стоить даже в несколько раз дороже первоначальной стоимости.

Незачем далеко ходить: цена вполне обычной, но ограниченной модели часов G-shock от «Касио», выполненной в коллаборация с американским репером Эминемом, за несколько лет выросла с 350 евро до тысячи с лишним. А что уже говорить об эксклюзивных реально люксовых брендов типа Ulyss Nardin, Rolex и так далее. То же самое касается и продукции ювелирных домов типа Tiffani.

Все дело в том, что цена на золото, бриллианты или другие редкие элементы практически не подвержена падениям в отличие от тех же долларов, евро, гривен, биткоинов или других валют. Так что в случае чего владельцы элитных часов могут весьма легко перебиться, продав свою коллекцию ценителям, или обратившись в ломбард часов .

Разумеется, для этого категорически нельзя отправляться в обычные ломбарды, коих по всему Киеву сотни штук.

Важно обращаться к профессионалам, которые способны оценить вещь и не занижать ее стоимость в сотни раз. Таким позиционирует себя элитный ломбард VIPGOLD, который специализируется как раз на скупке часов и украшений с бриллиантами.

Наиболее важным моментом при получении кредита под залог столь ценных вещей, безусловно, является их оценка.

Согласитесь, назвать адекватную стоимость колье с огранённым алмазом может дать только квалифицированный специалист, который способен оценить не только каратность камня, но и тип его огранки, увидеть микротрещины и другие возможные дефекты или их отсутствие.

В противном случае за вещь стоимостью в несколько тысяч долларов могут дать сущие гроши. Поэтому оценка драгоценных камней в Киеве - весьма популярная услуга, которую могут оказать только в топовых заведениях.

Кроме того, в случае с ломбардами всегда и присутствует риск того, что вместо оригинала вам вернут подделку.

Именно по этим причинам доверять следует только компаниям, для которых репутация дороже сиюминутной выгоды.

Кроме того, услуги VIPGold могут пригодиться и при продаже изделий из рук в руки, поскольку профессионалы могут назвать самую точную цену предмета, исходя из ряда факторов, а не только лишь их первоначальной стоимости.