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Дорогие часы и украшения как выгодная инвестиция

15:00
Часы могут быть не только крутым аксессуаром - фото 1
Часы могут быть не только крутым аксессуаром

Не очень многие люди рассматривают приобретение брендовых украшений или аксессуаров как способ вложения средств. Все же обычно часы или ювелирные изделия с драгоценными камнями покупаются с несколько иными целями.

Тем не менее, как показывает практика, именно такие вещи минимально теряют в цене с годами, а иногда могут стоить даже в несколько раз дороже первоначальной стоимости.

Незачем далеко ходить: цена вполне обычной, но ограниченной модели часов G-shock от «Касио», выполненной в коллаборация с американским репером Эминемом, за несколько лет выросла с 350 евро до тысячи с лишним. А что уже говорить об эксклюзивных реально люксовых брендов типа Ulyss Nardin, Rolex и так далее. То же самое касается и продукции ювелирных домов типа Tiffani.

Все дело в том, что цена на золото, бриллианты или другие редкие элементы практически не подвержена падениям в отличие от тех же долларов, евро, гривен, биткоинов или других валют. Так что в случае чего владельцы элитных часов могут весьма легко перебиться, продав свою коллекцию ценителям, или обратившись в ломбард часов .

Разумеется, для этого категорически нельзя отправляться в обычные ломбарды, коих по всему Киеву сотни штук.

Важно обращаться к профессионалам, которые способны оценить вещь и не занижать ее стоимость в сотни раз. Таким позиционирует себя элитный ломбард VIPGOLD, который специализируется как раз на скупке часов и украшений с бриллиантами.

Наиболее важным моментом при получении кредита под залог столь ценных вещей, безусловно, является их оценка.

Согласитесь, назвать адекватную стоимость колье с огранённым алмазом может дать только квалифицированный специалист, который способен оценить не только каратность камня, но и тип его огранки, увидеть микротрещины и другие возможные дефекты или их отсутствие.

В противном случае за вещь стоимостью в несколько тысяч долларов могут дать сущие гроши. Поэтому оценка драгоценных камней в Киеве - весьма популярная услуга, которую могут оказать только в топовых заведениях.

Кроме того, в случае с ломбардами всегда и присутствует риск того, что вместо оригинала вам вернут подделку.

Именно по этим причинам доверять следует только компаниям, для которых репутация дороже сиюминутной выгоды.

Кроме того, услуги VIPGold могут пригодиться и при продаже изделий из рук в руки, поскольку профессионалы могут назвать самую точную цену предмета, исходя из ряда факторов, а не только лишь их первоначальной стоимости.

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