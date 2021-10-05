День Независимости Володимир Зеленський Кримська платформа Карантин в Україні Війна на Донбасі Досьє

Дома дракона: трейлер и дата выхода сериала

17:04
Блеск и нищета Таргариенов - фото 1
Блеск и нищета Таргариенов / НВО

HBO Max выпустил первый тизер «Дома Дракона» — одного из самых ожидаемых сериалов 2022-го. Всего за несколько часов ролик собрал более миллиона просмотров на YouTube.

Сюжет сериала Дом дракона

Проект основан на книге Джорджа Р. Р. Мартина «Пламя и кровь», вышедшей в 2018 году. Ее события происходят за 300 лет до «Песни Льда и Пламени», по которой снята «Игра престолов». В центре истории — династия Таргариенов, предков Дейенерис, которые в тот момент правили Вестеросом. Авторы шоу обещают показать Танец драконов — гражданскую войну между двумя ветвями правящего дома, где у каждой из сторон был свой дракон. Также в сериале появятся уже знакомые нам династии, включая Старков и Ланнистеров.

Трейлер

Дом дракона 2022 - смотреть онлайн трейлер:

Актеры и роли

  • Мэтт Смит («Корона», «Доктор Кто») — Деймон Таргариен
  • Пэдди Консидайн («Острые козырьки») — Визерис I Таргариен
  • Оливия Кук («Звук металла») — Алисента Хайтауэр
  • Рис Иванс («Новый Человек-паук») — Отто Хайтауэр
  • Эмма Д’Арси («Искатели правды») — Рейнира Таргариен
  • Стив Туссэн («Принц Персии: Пески времени») — Корлис Веларион.

Создатели

Над сериалом трудятся режиссер «Битвы бастардов» из «Игры престолов» Мигель Сапочник, сценарист «Геракла» и «Игры престолов» Райан Кондал и сам писатель Джордж Мартин.

Дата выхода и количество серий

Первый сезон выйдет в 2022 году — всего в нем будет 10 эпизодов.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Игра Престолов Дом Дракона Мэтт Смит Джордж Мартин Шоубіз Новости сериалов
Мир фантастики
Другое на тему
Разумков - все - фото 1
Депутати забанили Разумкова
12:04
Фейсбук, що це було? - фото 1
Глобальний збій Facebook - в чому причина
10:04
Росія домаглася свого - фото 1
Росіяни почали наповнювати "Північний потік-2" газом
09:30
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
29 сентября 1941 начались расстрелы в Бабьем Яру - фото 1
Трагедия Бабьего Яра как пример двойственности московской пропаганды
29 сентября, 15:15
Зруйнований Хрещатик - фото 1
Операція Вогняний смерч: Як радянська влада знищувала Київ
24 сентября, 08:05
16 вересня - день пам'яті Георгія Гонгадзе - фото 1
Смерть варта того, щоб жити: Як почував би себе Георгій Гонгадзе у сучасній Україні
16 сентября, 12:30