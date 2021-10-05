Дома дракона: трейлер и дата выхода сериала

Блеск и нищета Таргариенов / НВО

HBO Max выпустил первый тизер «Дома Дракона» — одного из самых ожидаемых сериалов 2022-го. Всего за несколько часов ролик собрал более миллиона просмотров на YouTube.

Сюжет сериала Дом дракона

Проект основан на книге Джорджа Р. Р. Мартина «Пламя и кровь», вышедшей в 2018 году. Ее события происходят за 300 лет до «Песни Льда и Пламени», по которой снята «Игра престолов». В центре истории — династия Таргариенов, предков Дейенерис, которые в тот момент правили Вестеросом. Авторы шоу обещают показать Танец драконов — гражданскую войну между двумя ветвями правящего дома, где у каждой из сторон был свой дракон. Также в сериале появятся уже знакомые нам династии, включая Старков и Ланнистеров.

Трейлер

Дом дракона 2022 - смотреть онлайн трейлер:

Актеры и роли

Мэтт Смит («Корона», «Доктор Кто») — Деймон Таргариен

Пэдди Консидайн («Острые козырьки») — Визерис I Таргариен

Оливия Кук («Звук металла») — Алисента Хайтауэр

Рис Иванс («Новый Человек-паук») — Отто Хайтауэр

Эмма Д’Арси («Искатели правды») — Рейнира Таргариен

Стив Туссэн («Принц Персии: Пески времени») — Корлис Веларион.

Создатели

Над сериалом трудятся режиссер «Битвы бастардов» из «Игры престолов» Мигель Сапочник, сценарист «Геракла» и «Игры престолов» Райан Кондал и сам писатель Джордж Мартин.

Дата выхода и количество серий

Первый сезон выйдет в 2022 году — всего в нем будет 10 эпизодов.