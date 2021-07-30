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«Доктор Кто»: Джоди Уиттакер и шоураннер сериала покидают проект

17:40
Джоди - все - фото 1
Джоди - все

BBC объявила, что шоураннер Крис Чибнелл и Джоди Уиттакер, исполнявшая роль Повелителя времени, покинут «Доктора Кто» после тринадцатого сезона и нескольких спешлов.

Об уходе Уиттакер разговоры ходят давно, а вот новость про Чибнелла стала неожиданностью. Кто их заменит, пока неизвестно.

Мое сердце полно любви к этому сериалу, к команде, которая за него отвечает, к фанатам, которые его смотрят, и к тому, что он привнес в мою жизнь. Я не знаю, как отблагодарить Криса за то, что он доверил мне свои невероятные истории, - заявила Джоди по поводу.

Тринадцатый сезон «Доктора Кто» выйдет этой осенью. В Новый год состоится премьера спецэпизода, а весной и осенью 2022 года покажут еще два спешла.

"Доктор" в исполнении Джоди Уиттакер получился пресным и никаким, особенно на фоне Питера Капалди. Каналу предстоит теперь немало потрудиться, чтобы вытащить легендарное шоу из пике.

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