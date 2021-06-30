DOCK 32 - жизнь на одном дыхании с Киевом

Для тех, кто хочет не просто жить в Киеве, но дышать с ним одним воздухом и создавать собственный ритм, идеально подойдет жилье в DOCK 32 - это жилищный комплекс в стиле концепт-лофт.

Из каждой квартиры комплекса DOCK 32 открываются неимоверные виды на Днепр и украинскую столицу, которая вдохновляет на новые свершения. С сами создатели ЖК вдохновлялись примерами Дании, Японии и Португалии. где трансформация портовых строений в жилые давно стала обычной практикой.

Почему киевляне выбирают DOCK 32

Прежде всего из-за месторасположения. Быть наедине с Днепром и в то же время в самом сердце мегаполиса (до Подола можно за четверть часа дойти пешком) - это что-то особенное. Станции метро тоже очень близко, так что добраться от дома можно будет в любой уголок города.

Однокомнатные, двухкомнатные или двухуровневые трехкомнатные квартиры - здесь есть вариант на любой вкус, который точно удовлетворит пожелания покупателя. А если у него есть машина, то для нее уже приготовлено комфортное место на подземном паркинге. Лифт с любого этажа и персонализированный доступ к паркоместу - еще два преимущества, которые подталкивают к правильному выбору.

При этом внутренний двор будет максимально безопасной зоной - никаких посторонних и никаких машин, только сами жильцы, которые чувствовать себя комфортно и спокойно. Возможность расслабиться, живя в Киеве, действительно бесценна.

Архитекрутное решение жилого комплекса: что такое DOCK 32

Это эмоциональность и стиль, которые одновременно напоминают о том, что Киев стоит на великой реке, и полностью отвечают ритму большого города. Вот что можно сказать об этом ЖК с практической точки зрения:

он относится к комфорт-классу;

технология строительства - монолитно-железобетонный каркас;

фасад утеплен минераловатными плитами со штукатуркой;

высота потолков - почти три метра.

Покупатель получает квартиру с качественными металлопластиковыми окнами, но без отделки, так что он может реализовать любое дизайнерское решение. В то де время застройщик предлагает посмотреть на варианты дизайна квартир, подготовленные профессионалами. Это необходимо для того, чтобы покупатель мог примериться к будущему жилью, оценить его габариты и то, как в нем все можно разместить. Это существенно облегчает принятие решения, поскольку квартира не будет являться для будущего владельца таким себе "котом в мешке".