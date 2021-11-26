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До замаху на Шефіра можуть бути причетні люди Порошенка

10:03
Розслідування вивело туди, куди не чекали - фото 1
Розслідування вивело туди, куди не чекали / УНІАН

Поліція провела низку слідчих дій у справі про замах на помічника президента Сергія Шефіра та окреслила таким чином коло підозрбваних.

Нацполіція не коментувала повідомлення про обшуки, за неї це зробили представники партії Петра Порошенка.

Пресслужба ПЄС повідомила, що поліцейські прийшли з обшуками до будинку депутата Івано-Франківської обласної ради Сергія Волошина у справі про обстріл автомобіля Сергія Шефіра.

Політична сила звинуватила правоохоронців у спробах політичного тиску, що є традиційним способом прикриття у всі часи.

Нагадаємо, 22 вересня у Київській області обстріляли автомобіль першого помічника президента Сергія Шефіра, водій зазнав поранення, які не загрожують життю. За інформацією МВС, постріли були здійснені з лісу з автоматичної зброї.

За фактом порушене кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією «замах на вбивство двох і більше осіб». У поліції відпрацьовують такі основні версії замаху: тиск на вище керівництво країни і дестабілізація політичної ситуації, у тому числі за участю спецслужб іноземних держав.

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Сергей Шефир Европейская Солидарность Петр Порошенко полиция Новини Украина
Радіо Свобода
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