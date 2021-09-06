До Умані прибули вже 23 тисячі хасидів

Хасиди відсвяткують Новий рік в Умані

Станом на 5 вересня до Умані на святкування єврейського Нового року (Рош га-Шана) прибули майже 23 тисячі паломників-хасидів, у тому числі 1730 дітей.

У період з 1 по 4 вересня до поліції надійшло 22 повідомлення про події, пов’язані з перебуванням на території України паломників-хасидів.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом незаконного поводження зі зброєю у районі компактного проживання прочан.

Поліцейськими спільно з працівниками міграційного відділу Умані виявлено громадянина Ізраїлю, який порушив строки перебування в Україні. На порушника склали адміністративний протокол за ст. 203 КУпАП та прийнято рішення про примусове повернення його до країни громадянської належності.

Ще одному іноземцю обмежили строки перебування на території України через порушення громадського порядку та дрібне хуліганство. Він отримав два протоколи за ст. 173 КУпАП та ст. 203 КУпАП.

Також поліцейські зафіксували факт торгівлі забороненими предметами у районі паломництва. У 29-річного уманчанина слідчі вилучили два електрошокери у вигляді ліхтарів, 12 ножів і 6 дерев’яних біт.

Також серед хасидів вже відомі випадки коронавірусу.

У поліції підкреслили, що ситуація в Умані та районі паломництва контрольована правоохоронцями, вони продовжують посилено нести службу.

Так, у районі паломництва створено 53 маршрути, 18 стаціонарних постів, 10 контрольно-пропускних пунктів та 2 пункти візової підтримки. Цілодобово публічний порядок та безпеку громадян забезпечують понад 600 поліцейських зведеного загону та понад 200 військовослужбовців Нацгвардії.

Новий рік відзначається 6-8 вересня. У ці дні віруючі прагнуть потрапити до могили Рабі Нахмана в місті Умань.