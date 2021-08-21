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До України прибув Вселенський партріарх

11:15
Святійший у Києві - фото 1
Святійший у Києві / Пресслужба Кабміну

В ніч на суботу, 21 серпня, в Україну прилетів очільник світового Православ'я - вселенський патріарх Варфоломій.

«Особисто привітав в Україні Вселенського Патріарха Варфоломія. Символічний і важливий візит для нашої держави», — написав прем'єр Шмигаль.

Зустріч з Варфоломієм і молитва на честь його приїзду пройшла в суботу о 10:00 в Михайлівському соборі.

Вселенський патріарх Варфоломій і митрополит Київський і всієї України Єпіфаній очолять і проведуть літургію у Святій Софії в неділю, 22 серпня.

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Патриарх Варфоломей ПЦУ религия Денис Шмыгаль Новини Украина
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