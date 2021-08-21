До України прибув Вселенський партріарх
Святійший у Києві / Пресслужба Кабміну
В ніч на суботу, 21 серпня, в Україну прилетів очільник світового Православ'я - вселенський патріарх Варфоломій.
«Особисто привітав в Україні Вселенського Патріарха Варфоломія. Символічний і важливий візит для нашої держави», — написав прем'єр Шмигаль.
Зустріч з Варфоломієм і молитва на честь його приїзду пройшла в суботу о 10:00 в Михайлівському соборі.
Вселенський патріарх Варфоломій і митрополит Київський і всієї України Єпіфаній очолять і проведуть літургію у Святій Софії в неділю, 22 серпня.
Другое на тему
Україна ввела санкції проти російських агентів Шарія, Гужви та інших
Вчера, 19:13
У Херсоні на Lexus чиновника впав 70-метровий флагшток, встановлений до Дня Незалежності
Вчера, 18:09
В добру путь: ЄС офіційно визнав українські COVID-сертифікати
19 августа, 13:12
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации