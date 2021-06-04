До України повернувся зашкварений регіонал

Левченко та Губарєв - учасники "руської вєсни" / фейсбук Дениса Казанського

В Україну повернувся "регіонал" Левченко, який переховувався в Росії з 2015 року.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив журналіст Денис Казанський.

За його даними, всі кримінальні справи проти Левченка в Україні були закриті.

"Саме Микола Левченко 28 лютого 2014 року допоміг Павлу Губарєву озвучити свій «ультиматум» на сесії Донецької міської ради.

Левченко повернувся

Після цього в Донецьку почалися заворушення, які пізніше переросли в бойові дії», - написав Казанський, приклавши спільні фото Левченка і Губарєва.

Микола Левченко народився 16 жовтня 1979 року в місті Донецьку.

З 2012 по 2014 рік — народний депутат України VII скликання, голова підкомітету з питань внесення змін до Конституції України та Конституції Автономної Республіки Крим, конституційного законодавства, оцінки відповідності законопроектів та проектів інших актів Верховної Ради України, Конституції України, Комітету Верховної Ради України з питань правової політики.

У 2014 році Левченко - голова Донецької обласної організації "Партії регіонів". Микола Левченко був присутній на засіданні Донецької міської ради 28 лютого 2014 року. На цьому засіданні виступив лідер терорист Павло Губарєв з ультиматумом, в якому містилося в тому числі вимога до міської ради визнати і оголосити себе єдиним легітимним органом влади міста.