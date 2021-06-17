До України йде справжня спека

Літо! / Піксабей

Наступного тижня в Україну прийде спека з західної та центральної Європи. Очікується спека понад +30 градусів

Про це у Facebook розповіла синоптик Наталка Діденко.

Вона розказала, що спека, яка зараз панує в багатьох країнах західної та центральної Європи, з понеділка почне переміщуватися у східному напрямку.

"Тому в Україні наступний тиждень обіцяє бути гарячим, тобто до +30 і за +30", - пояснила синоптик.

За її даними, Зелена неділя буде в Україні ще з помірною спекою, із періодичними дощами на Півдні, Заході та в центральній частині.

"А поки що протистояння циклону та антициклону крутитиме голови, ще й завтра очікується активізація магнітного поля, тому - уважно до себе, захищаємося від червневого холеричного характеру нюханням квіточок, правильним паркуванням автомобіля, легкими, але не тривалими протягами, не притуляємося надто близько один до одного в маршрутках, міняємо вчасно воду котам, їмо ягоди і робимо з них корисні маски. Літо нас почуло, прийшло", - написала Діденко.