Володимир Зеленський Роман Протасевич Карантин в Україні Евро 2020 Війна на Донбасі Досьє

До України йде справжня спека

Вчера, 15:08
Літо! - фото 1
Літо! / Піксабей

Наступного тижня в Україну прийде спека з західної та центральної Європи. Очікується спека понад +30 градусів

Про це у Facebook розповіла синоптик Наталка Діденко.

Вона розказала, що спека, яка зараз панує в багатьох країнах західної та центральної Європи, з понеділка почне переміщуватися у східному напрямку.

"Тому в Україні наступний тиждень обіцяє бути гарячим, тобто до +30 і за +30", - пояснила синоптик.

За її даними, Зелена неділя буде в Україні ще з помірною спекою, із періодичними дощами на Півдні, Заході та в центральній частині.

"А поки що протистояння циклону та антициклону крутитиме голови, ще й завтра очікується активізація магнітного поля, тому - уважно до себе, захищаємося від червневого холеричного характеру нюханням квіточок, правильним паркуванням автомобіля, легкими, але не тривалими протягами, не притуляємося надто близько один до одного в маршрутках, міняємо вчасно воду котам, їмо ягоди і робимо з них корисні маски. Літо нас почуло, прийшло", - написала Діденко.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
погода Новини Украина
УНІАН
Другое на тему
Героям слава! - фото 1
Євро 2020: Україна здобуває важку перемогу
Вчера, 18:08
У Раді було гаряче - фото 1
Зустріч двох йокодзун: Кива побився з Тищенком в Раді ВІДЕО
Вчера, 13:53
Байден і вбивця - фото 1
Байден поговорив з Путіним і підтримав Україну
Вчера, 09:22
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Литва помнит - фото 1
80 лет назад: Как страны Балтии оказались жертвами "русского мира"
14 июня, 13:15
Андрій Ярмоленко - автор найкращого голу Євро 2020 - фото 1
Євро 2020: Збірна України показала характер, але програла Нідерландам
14 июня, 07:42
ДАП стал символом мощи и духа украинской армии - фото 1
Годовщина грустной победы: как украинские военные могли освободить Донецк
26 мая, 10:54