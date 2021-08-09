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До Києва з прощальним візитом приєде Ангела Меркель

17:39
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Є розмова / ОП

Ангела Меркель приїде до Києва для зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. Попередньо, візит канцлерки запланований на 22 серпня.

Прессекретар глави української держави Сергій Никифоров повідомив, що політики обговорять низку питань. Зокрема безпеку, двосторонні відносини та інші актуальні теми.

Ймовірно, однією з тем зустрічі Ангели Меркель і Володимира Зеленського також може стати "Північний потік-2".

Візит до України стане одним з останіх для Меркель - незабаром канцлерка залише посаду та піде на пенсію.

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Ангела Меркель Киев Північний потік-2 Володимир Зеленський Новини Украина
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