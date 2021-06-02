Для чего нужна психотерапия личности?

Что такое психотерапия личности?

В жизни любого человека есть, как хорошие, так и отрицательные моменты. Существует заблуждение, что психотерапия направлена на то, чтобы сделать ее протекание счастливым и беззаботным. Но на самом деле, специалисты в этой сфере работают над тем, чтобы последствия испытанного стресса, страха, неудач не мешали вам в дальнейшем. Например, если вы не можете устроиться на хорошую работу – психотерапевт не поможет. Но, если вы боитесь ходить на собеседования, испытываете трудности в коммуникации с новыми людьми, рушите связи из-за конфликтного характера – вполне.

Существуют ли показания к психотерапии?

Если вам нужен психолог, Киев и другие города Украины могут предложить массу специалистов, которые примут любого желающего. Но есть ситуации, когда психотерапия личности просто необходима:

депрессии;

тревожные состояния;

бессонница;

невротические расстройства.

Также помощь психиатра крайне желательна людям, переживающим тяжелое горе, стресс, последствия насилия. Есть направление семейной психотерапии, которое помогает парам наладить отношения, преодолеть разногласия.

Психотерапия личности помогает стабилизировать эмоциональное состояние, снять стресс, научиться справляться с проблемами самостоятельно, не бояться их возникновения и последствий, снять паттерны поведения и расширить возможности выбора.

Психиатр или психолог?

Психиатр – это специалист с медицинским образованием, все эмоциональные проблемы он рассматривает, как болезнь. Именно психиатрами разработаны большинство направлений психиатрии, которые используются и психологами. Например, психоанализ, основанный Зигмундом Фрейдом еще в 1896 году. Специалистов этого направления называют психоаналитиками. Среди других популярных направлений психотерапии:

когнитивная;

гештальт терапия;

эриксоновский гипноз;

нейролингвистическое программирование.

Обычно психотерапевты выбирают для практики и исследований 1-3 направления.

Психотерапией личности могут заниматься не только психиатры, но и психологи. Психолог не обязательно имеет медицинское образование. Он проводит консультации, занимается диагностикой и применяет для коррекции состояния методы определенного направления. Такой специалист работает только с эмоциональной составляющей человека и при необходимости медицинского обследования, направит к психиатру. Также обращаться к психиатру или психотерапевту с медицинским образованием необходимо для лекарственной формы лечения. Некоторые антидепрессанты могут назначить и психологи, но более сильные препараты имеет право выписывать только психотерапевт.

Хороший психолог обычно имеет психолого-педагогическое образование. На консультациях он помогает клиенту корректировать свое состояние специальными словесными приемами. Но, если специалист видит, что проблема лежит не в эмоциональной сфере, а связана с нарушениями работы головного мозга, нервной системы или другими физиологическими процессами – он направляет пациента к психотерапевту. После обследования у врача и назначения медикаментозного лечения больному также могут порекомендовать сеансы у психолога. Психологические приемы помогают закрепить результат лечения, поддерживать состояние ремиссии, избежать рецидива.

Психотерапией личности могут заниматься и психологи, и психиатры, и психотерапевты. Но, если человека преследуют состояния и расстройства, которые мешают нормальной жизни – необходимо сразу обращаться к последним. К таким расстройствам относят зависимости, галлюцинации, суицидальные мысли, тяжелые формы депрессии.