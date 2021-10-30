Диван Дельфин: преимущества этой модели

16:51 30 октября,

Диван, который сегодня есть в каждом доме и квартире - это изделие, наполняющее жилье уютом и комфортом. Само собой, кроме красоты, этот предмет мебели должен отличаться функциональностью, так что предпочтение, которое пользователи отдают дивану с механизмом "дельфин" вполне понятно.

Такой тип раскладки действительно удобен, а внешний вид дивана при этом очень привлекателен - в этом легко убедиться, изучая продукцию от бренда "Eurodivan" на eurodivan.com.ua/divany/filter-and-dolphin/.

Романтическое название объясняется как раз конструкцией этого предмета мебели: нужно просто потянуть за ремешок - и скрытая часть дивана, у которой есть колесики, выезжает, как будто выныривая из-под основной, как дельфин из волны. В результате получается большая полноценная кровать, на которой спокойно поместятся два взрослых человека. И это не единственное преимущество, которое получает владелец дивана с таким механизмом.

Так, поскольку конструкция отличается не только простотой, но и надежностью, раскладывать ее можно сколько угодно раз, не переживая, что она сломается. Поскольку стоит такой диван недорого, это действительно значимое преимущество. Также стоит отметить и то, что диван "дельфин" легко впишется в любой интерьер благодаря своей универсальности. То есть это хороший вариант не только для дома, но и для офиса, куда можно подыскать строгую модель, в которой нет излишеств.

Одним из достаточно небольших недостатков можно считать тот факт, что в прямых диванах с такой системой нет места, где можно было бы хранить постельное белье, но приобретение углового дивана с раскладкой "дельфин" полностью решает данную проблему. Также не стоит стелить под такой предмет интерьера ковровое покрытие с мягким ворсом, поскольку колесики могут его протереть.

На украинском рынке сегодня диваны с механизмом "дельфин" пользуются у покупателей большой популярностью благодаря сочетанию приятной цены, качества и долговечности. Можно купить как готовый вариант, так и заказать индивидуальный, то есть со своими размерами или другими особенностями, производители, которые занимаются изготовлением диванов, всегда готовы пойти навстречу.

Дополнив свой интерьер такой мебелью, любой владелец дома или квартиры точно останется доволен, а отдыхать на разложенном диване будет одно удовольствие. Не говоря уже об удовольствии эстетическом.