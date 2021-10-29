Дітище Марка Цукерберга змінює назву

Дивний новий світ від Марка

Компанія Facebook змінить назву на Meta з четверга 28 жовтня. Про це у довжелезному та плутаному звернення оголосив сам творець соцмережі та мільярдер Марк Цукерберг.

За словами Цукерберга, компанія об'єднує усі додатки та технології під одним новим брендом.

Логотип компанії схожий на знак нескінченності з витягнутими донизу "вушками", а назва відсилається до метавсесвіту, про створення якого Цукерберг оголосив раніше самого цього місяця.

За його словами, він дозволить користувачам відчувати свою присутність у віртуальному просторі, як у реальному житті.

Цукерберг впевнений, що вже скоро люди зможуть відмовитися від екранів і дисплеїв своїх гаджетів, які стануть не основою, а помічниками для спілкування. Таким чином, метавсесвіт стане новою версією Інтернету.

ньому весь контент буде доступний у вигляді голограм, а також буде доступне приватне спілкування і створення власних речей, предметів і навіть цілих світів.

Цукерберг не збирається забувати про безпеку особистих даних - на цьому аспекті буде зроблений акцент. Іншою складовою метавсесвіту стануть VR-ігри, для яких, ймовірно, знадобляться спеціальні контролери.

На тлі цих новин акції Facebook зросли на майже на 3%.

Meta продовжить працювати над соцмережею Facebook, а також сервісами Instagram і WhatsApp, паралельно з цим розробляючи метавсесвіт. Глава компанії запевнив, що їхня корпоративна структура не зміниться.

Наразі дітище Цукерберга перебуває під тиском через звинувачення у тому, що вони - капіталісти й не бажають думати про простих людей.