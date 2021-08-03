Детективи НАБУ нарешті схопили Чауса - його вже хтось одягнув
Чаус в гостях у НАБУ
Детективи НАБУ ввечері 3 серпня нарешті затримали колишнього суддю Миколу Чауса у лікарні "Феофанія". Там його хтось одяг - ні трусів, ні коли.
"Щойно у лікарні "Феофанія" детективи НАБУ затримали екссуддю Дніпровського райсуду Києва, підозрюваного в отриманні неправомірної вигоди", - радо рапортує пресслужба НАБУ.
Чаусу вручили клопотання про застосування запобіжного заходу, яке має 4 серпня розглядати Вищий антикорупційний суд.
До того моменту затриманий перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання.
За Чаусом НАБУ ганялася минулої тижня по Києву, але не змогли відбити колишнього суддя у СБУ, після цього у хід пішли підкилимні домовленості, де гору взяли вже хлопці з НАБУ.
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