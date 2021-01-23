Державної інформаційної політики як не було - так і немає

Тікток рулить, а державна інформаційна політика - ні

Блогер Руслан Хаврюта розмірковує на тему скандала з тіктокершою та задається питанням - а хто винен у тому, що українські діти кинуті на призволяще.

Зараз багато громадян заголосили "господи, що ж буде, коли оці діти з тік-тока підуть на вибори". Пам'ятаю, пару років тому я писав постік на тему "ми з вами ахуєєм, коли школота, що росте на фейсі піде на вибори", бо ніхто цими пісюлєтами толком не займався, державної інформаційної політики як не було при патріотичній владі, так немає і зараз, бюджети мінінформації вбахувались в придворних полтав та соколових, замість розвитку толкового і цікавого україномовного контенту, який би можна було дивитись (вибачте, ржати з вати в чатрулетці чи новасті на рускам шоб там панімалі - це лайно).

Мені тоді розповідали, що у нас хороші діти ростуть, що он як все жовто-синьо, вони бачать війну і точно не будуть варитись в рускіх інфо-щщях. Ну а тепер, коли полетіли перші ластівочки у вигляді дітей з тіктока, які ростуть в інформаційному полі росії чи личинок ментів, які співають вороваєк, ми тут присіли на сраку. І якщо поодинокі випадки ще вдавалось гасити громадянам інформаційно, чи особистим контактом, то коли ці випадки підуть десятками, то жодна патріотична спільнота це не вивезе. А державної інформаційної політики як не було - так і немає.

Гроші в контент як не вкладались - так і не вкладаються. І навіть самі патріотичні лідери далі продовжують утримувати ручних блогерів, замість застування толкових освітніх проектів, бо єдине, що може якось щось змінити - це освіта і якісний контент, який би було легко і приємно споживати, а не бігати за українським перекладом голим через кущі кропиви.

Мало того, багато рафінованої, типу, проукраїнської, публіки періодично бомбить то на темі блокування російських соцмереж, то на мовному законі. І потім якісь редактори якихось київських видань освітлюють неосвітлені дороги Києва своїми палаючими пердаками на тему "ущємляют нідають гаваріть парускі". Далі буде більше.

Українське має бути доступне в один клік, швидко, навіть безкоштовно. Тому що зараз, щоб отримати українське — треба докладати зусиль і якщо ти не сильно обтяжений державницьким мисленням — ти обереш перше, що знайдеш, а з вірогідністю 99% — це буде російське. Наш ютуб — політично-непрофесійна шляпа, дуже часто, а російський на порядки краще і лізе скрізь.

Пост Руслана Хаврюти на фейсбуці: