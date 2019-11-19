Депозити для бізнеса від "Банк Альянс" - гарантія збереження грошей

Банк Альянс пропонує гнучкі умови для бізнесу

Радянський вислів про те, що гроші треба зберігати в ощадних касах, актуальний як ніколи. Особливо якщо мова йде про долари чи євро.

Звичайно, заробити мільйони відсотками у людей із середнім рівнем достатку ніяк не вийде, але накопити чималі суми та просто забезпечити себе своєрідною подушкою безпеки можна достатньо легко. Боятися відносити гроші до банків у наші часи - досить абсурдно.

Банки та бізнес - речі, які неможливі один без одного

Хоча б тому, що після 2014-го року Нацбанк зачистив ринок від фінансових установ, які вели непрозору діяльність. Натомість нормальні банківські структури пропонують і адекватні відсоткові ставки, і хороше обслуговування із гнучкими умовами знаття готівки чи поповнення депозиту.

В цілому ж усю роботу будь-якого банку можно розділити на три види:

робота із вкладами приватних осіб;

робота із бізнесом;

кредитування;

Що ж стосується банківських вкладів не для приватних осіб, а для бізнесу, то працювати без депозитного рахунку ніяк неможливо. Фактично саме на вклади підприємців й роблять ставки фінансові установи - рахунки ФОПів, представників малого, середнього та крупного бізнесу сягають подекуди до 70 відсотків від грошей, якими може оперувати банк.

Саме тому за цей ринок постійно йде доволі потужна боротьба. Остаточного лідера назвати навряд чи можна, оскільки банки достигли відносного зберігання статусу-кво, пропорційно розподіливши вкладників між собою. Звісно, це сталося абсолютно непродумано та будо нормальною реакцією ринку на пропозиції обслуговування бізнесу та умови відкриття депозитів.

"Банк Альянс" як взірець надійності

Свою нішу у банківському секторі займає "Альянс" (bankalliance.ua). Заснований у 1992 році банк вже кілька років постійно показує прибуткову діяльність, що може свідчити про його надійність.

Крім цього, в установі суворо дотримуються всіх вимог нормативів Нацбанку, про що свідчать аудити.

Завершує непогану картину незалежність структури від фінансово-промислових груп, що унеможливлює фіктивне кредитування фірм власників чи якихось подібних махінацій, які призводять до банкрутства із численними проблемами для вкладників.

Більш точно ознайомитись із пропозицією вкладів для бізнеса можна на сайті: bankalliance.ua/msb/deposits. Також у режимі онлайн доступна консультація спеціаліста, що може надати повноцінну консультацію та відповісти на будь-яке питання.