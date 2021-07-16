Денис Монастирський став новим міністром внутрішніх справ

Монастирський - заміна Авакову / 24 канал

Верховна Рада 16 липня підтримала призначення "слуги народу" Дениса Монастирського на посаду очільника МВС. Його кандидатуру запропонував Володимир Зеленський.

За" – 271, утрималися – 44, не голосували – 32.

Денис Монастирський погодився стати новим главою МВС після Арсена Авакова. Він назвав це рішення "найскладнішим у своєму житті". Водночас запевнив, що розуміє, на яку йде жертву.

Монастирському 41 рік, він уродженець Хмельницького. Одружений, має 2 синів. Кандидат юридичних наук. У рідному місті навчався в університеті управління та права (де згодом й викладав).

Кандидатську захищав в Інституті держави та права імені Корецького у Києві. Працював юристом у різних компаніях, був еспертом Інституту майбутнього та помічником нардепа Антона Геращенка у Раді 8 скликання

У 2019 році став народним депутатом за списками "Слуги народу" (№19) й очолив парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності.