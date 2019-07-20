День тишины: как это было - ФОТО
День тишины: как это было - ФОТО
В субботу, 20 июля, в Украине прошел т.н "день тишины" - день, когда запрещена любая агитация. Однако букве закона последовали не все.
Об этом сообщают полиция и Рух "Чесно".
По данным правоохранителей, до 18: 00 всего было зафиксировано 577 заявлений о нарушениях в избирательной сфере. Но лишь по 11 случаям были открыты уголовные дела.
И немудрено. Как правила агитация была скрытой, т.е. формально законной. Хотя кто является заказчиком – догадаться вовсе несложно. Лозунги и цвета ведь оставались прежними, поэтому вы узнаете их из тысячи.
К примеру, вот зеленые.
Вот евроинтеграторы.
А вот явные любители музыки.
А вот здесь немного запахло коровами и вилами.
Отметим, что схожая ситуация была и во время президентской гонки. Правда, скрытая агитация не очень помогла некоторым кандидатам, имен которых мы тоже называть не будем.
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