День бессмысленного пафоса: Украина прощается с 8 марта

Тюльпаны любимым можно дарить теперь не только 8 марта

Автор Без Табу объясняет, почему развенчание культа 8 марта – это хороший знак для Украины.

Не все, кажется, помнят о том, что в 2018 году Международный женский день в последний раз отмечается в Украине как государственный праздник. Точнее, не совсем отмечается – никаких массовых акций, как в былые советские времена, не предвидится (кроме тех, что у цветочных рядов), и президент не будет обращаться с голубых экранов к представительницам прекрасного пола. Но всеобщий выходной напоследок оставили, что успело породить некоторую путаницу. Например, суббота - 3 марта внезапно для многих оказалась рабочей, поскольку народ отрабатывать лишний день отдыха (коим стало 9 марта) привык постфактум, а не авансом.

Для некоторых госструктур это тоже создало дополнительные неудобства. Достаточно вспомнить хотя бы Министерство образования, которому в любом случае пришлось бы «изобретать велосипед». Если бы Россия не решила устроить для Украины газовый мини-кризис, необходимость куда-то затолкать по умолчанию рабочую выпавшую пятницу все равно бы оставалась. Но нашлись и те, для кого последнее празднование толком не имеющего к украинской истории праздника оказалось на руку.

Прежде всего стоит отметить сферу торговли в целом и продвинутых маркетологов в частности. Обычно наши затейники в сфере рекламы творят на грани между банальным незнанием матчасти и черноватым юморцом. Вот как можно было, например, в стране, где каждый третий наверняка смотрел «Криминальное чтиво», назвать детское гель-мыло «Honey Bunny»? Это действительно не смешно. Но в случае с 8 марта многие торговые сети сработали первоклассно.

Вы ведь тоже замечали агрессивную рекламу в духе «последний раз, гуляем до отвала». Многочисленные магазины бытовой техники на фоне искусственно создаваемого ажиотажа повторяют свой традиционный новогодний трюк – они начинают распродавать товары со скидкой в 20%. Правда, предварительно незаметно для покупателя поднимают цену на четверть. И какой-нибудь электрочайник можно купить за прежние 800 гривен, но уже со скидкой, потому что теперь он якобы стоит по номиналу ровно тысячу. С парфюмерией, бижутерией и прочими исключительно дамскими штучками этот номер тоже проходит.

Цветочникам одновременно и проще, и сложнее. Международный женский день исторически делает им процентов 70-80 месячной выручки, а то и все 100, если говорить о несистемных торговцах, дающих о себе знать аккурат под праздники. Но тут дело в том, что отмена празднования 8 марта на государственном уровне не означает полного запрета. Так что как минимум клиентура из числа молодящихся мужичков в расцвете сил никуда не денется. Правда, в крупных городах кое-кому это все равно не мешает задирать цены до небес.

С точки зрения политики и пропаганды здесь ничего выигрышного для кого-либо из популистов нет. В отличие от 23 февраля – надуманной со всех сторон даты, к которой даже советские переписчики истории ничего толкового прикрепить не сумели в качестве повода, в данном случае все же можно накопать что-то, к Москве отношения вроде бы не имеющее. Да, это «что-то» за версту разит леворадикальными ценностями. Но если обратиться к авторитетным источникам, выяснится, что дату эту с какой-то радости внесла в свой календарь ООН. Правда, оптимизм заканчивается в момент ознакомления со списком празднующих стран, поскольку он практически совпадает с составом московской «группы поддержки» в Совете безопасности ООН. Казалось бы, причем тут нефтедоллары (точнее, нефтерубли).

Впрочем, повторения шабаша, который две недели назад случился в Кривом Роге при участии местных нацгвардейцев с подачи семейки Вилкулов, сегодня точно не случится. А все потому, что нет годного повода для провокаций. Разве что какая-нибудь Бондаренко или Лукаш в социальных сетях возмутится тому, что «фашисты лишают нас памяти о счастливой юности». Да администратор какого-нибудь патриотичного вроде паблика ненароком засветит свои отнюдь не правые политические убеждения. Тут скорее навредить своей репутации можно, а не улучшить ее.

И давайте уж наконец начистоту: «день всех женщин» – один из самых циничных по своей сущности и трактовке праздников даже с точки зрения советских на всю голову людей. Это такой себе формальный повод раз в год вспомнить о прекрасных дамах, откупиться «драконьим кормом», как сказали бы немцы, и забыть о них на ближайшие 364 или 365 суток. Да и историческая подоплека тут привязывается (если не трогать пламенных коммунисток) разве что к жрицам любви, чересчур рьяно отстаивавшим собственные права еще в девятнадцатом веке. Так что не фильмы Меньшова надо крутить целый день и прочую романтику, а «Интердевочку» вперемешку с другими картинами, где в качестве главных действующих лиц фигурируют «ночные бабочки». Грубовато звучит, зато справедливо, если уж придерживаться матчасти.

К тому же 8 марта давно стало тем, во что 14 февраля в наших краях превратилось буквально за десятилетие. Такой себе день даже не всеукраинской, а всесоюзной еще продажи разного непрактичного хлама. Только уже не дешевого, как на святого Валентина, а подороже и постатуснее. Можно ли считать действительно важным праздник, главные впечатления от которого формируют не теплая атмосфера, а вещи? Навряд ли.

Так что с глаз долой, из сердца вон.

Виталий Могилевский, Без Табу