Делом скандального главмента из Днепра займутся в ГБР, где работает его сын

Преступление Виталия Глуховери будет расследовать его сын

После публикации видоса с дерзким главой полиции Днепропетровской области Виталием Глуховерей, который вызвал КОРД для упаковки остановивших его машину патрульных и доставки их к себе в кабинет, всю Украину охватил очередной скандал.

И хотя наличие в мусорской конторе Авакова подобных персонажей - личная ответственность министра внутренних дел, главе МВД за случившееся ничего не будет.

Как, к слову, и самому Глуховере.

Так, после реакции на видео никогда не критикующего Авакова Владимира Зеленского, в государственном бюро расследований пообещали быстро разобраться с возможным преступлением главмента области.

Для этого в ГБР открыли уголовное дело о превышении полномочий и злоупотреблении служебным положением. Только вот есть один нюанс - возглавил расследование сын нарушителя.

Александр Глуховеря с января 2018-го числится начальником второго следственного отдела Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве. Именно этому ведомству вверена работа и в Днепропетровской области, где до сих пор нет даже и.о. руководителя ГБР.

А поскольку сын отца обязательно отмажет, да и Арсен Аваков однозначно не уволит подчиненного "без доказательств", или же сделает это ради собственной выгоды, но Глуховеря при любых раскладах восстановится в должности, наказание для нарушителя выглядит невозможным. Разве только за дело возьмется Баканов, но пока свидетельств того, что Глуховеря - черт, нету никаких.