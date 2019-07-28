война на Донбассе Борис Джонсон Выборы в Раду 2019 Владимир Зеленский

Делом скандального главмента из Днепра займутся в ГБР, где работает его сын

13:00
Преступление Виталия Глуховери будет расследовать его сын - фото 1
Преступление Виталия Глуховери будет расследовать его сын

После публикации видоса с дерзким главой полиции Днепропетровской области Виталием Глуховерей, который вызвал КОРД для упаковки остановивших его машину патрульных и доставки их к себе в кабинет, всю Украину охватил очередной скандал.

И хотя наличие в мусорской конторе Авакова подобных персонажей - личная ответственность министра внутренних дел, главе МВД за случившееся ничего не будет.

Полицию Днепропетровской области возглавил фанат СССР

Как, к слову, и самому Глуховере.

Так, после реакции на видео никогда не критикующего Авакова Владимира Зеленского, в государственном бюро расследований пообещали быстро разобраться с возможным преступлением главмента области.

Для этого в ГБР открыли уголовное дело о превышении полномочий и злоупотреблении служебным положением. Только вот есть один нюанс - возглавил расследование сын нарушителя.

Александр Глуховеря с января 2018-го числится начальником второго следственного отдела Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве. Именно этому ведомству вверена работа и в Днепропетровской области, где до сих пор нет даже и.о. руководителя ГБР.

А поскольку сын отца обязательно отмажет, да и Арсен Аваков однозначно не уволит подчиненного "без доказательств", или же сделает это ради собственной выгоды, но Глуховеря при любых раскладах восстановится в должности, наказание для нарушителя выглядит невозможным. Разве только за дело возьмется Баканов, но пока свидетельств того, что Глуховеря - черт, нету никаких.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Иван Баканов Арсен Аваков Владимир Зеленский Днепропетровская область задержание КОРД Новости
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
ПЦУ создала викариат для меньшин. Раскрыты детали - фото 1
ПЦУ создала викариат для меньшин. Раскрыты детали
Вчера, 20:20
"Бегите!" Зелененький жестко «умыл» топ-полицейского - фото 1
"Бегите!" Зеленский жестко "умыл" топ-полицейского
Вчера, 18:00
"Уволить Богдана": Зеленский примет решение - фото 1
"Уволить Богдана?": Зеленский примет решение
Вчера, 15:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Коты в зеленых мешках порвали на лоскуты старую власть - фото 1
Остаточне прощавай: Как отправляли на пенсию политических мастодонтов из Одессы
26 июля, 13:10
Борис Джонсон - друг Украины - фото 1
Враг Путина русофил Борис Джонсон: Самые яркие факты о премьере Британии
23 июля, 17:45
Пенниуорт - самый интригующий проект июля 2019 - фото 1
Что смотреть: Лучшие сериалы июля 2019
20 июля, 09:00
Загрузка...