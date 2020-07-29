Де ховається саме ваша “кнопка оргазму” або як правильно шукати точку G

Зараз багато інформації про інтимні стосунки і задоволення від них для чоловіків і жінок, та й досі більшість людей гальмують у вивченні своєї сексуальності.

Про що свідчить необізнаність у темі, що таке точка G у жінок і як вона допомагає отримувати задоволення під час сексу.

Експерти відомого бренда DUREX розказали, в чому полягає секрет цієї точки та як знайти її самостійно або з партнером.

Як шукати точку G - самостійно або с партнером?

Задоволення від стимуляції партнером цієї точки жінка отримує за певних умов. Партнеру варто бути дуже уважним до реакції жінки, аби не зробити їй боляче або випадково не травмувати слизову оболонку піхви, наприклад, нігтями.

Зазвичай, сексологи радять переходити до стимуляції точки G тоді, коли жінка вже досить збуджена для проникнення пальців у піхву. Це легко виявити появою природної змазки на вході в піхву, яка потрібна для комфортного проникнення статевого органа партнера і сигналізує, що жінка готова до цього. Однак за рядом причин піхва може виробляти недостатньо змащення, тому рекомендується використовувати допоміжні речовини. Скажімо, інтимний гель-змазка Durex Naturals допоможе швидко перейти до більш глибоких та інтенсивних ласк - варто нанести на пальці або статевий орган кілька крапель гелю.

Щоб знайти точку G, партнер має ввести палець у піхву на 4-5 см, тримаючи руку долонею догори та “пошарудіти” пальцем по стінці піхви. Робити це слід інтенсивно, але обережно. Жінка реагує на таку маніпуляцію приємними відчуттями, які закінчуються оргазмом.

Знати місце знаходження своєї точки G жінці дуже важливо, аби під час статевого акту направляти дії партнера та вміти відчувати своє тіло. Пізнавати особливості піхви та шукати “кнопку оргазму” також слід із застосуванням невеликої кількості інтимного гелю, аби уникнути травмування піхви.

Що каже наука про точку G

У середині 1940-х років цю ділянку в жіночій піхві описав німецький лікар і вчений Ернст Грефенберг, пізніше наука дала назву цій ділянці за першою буквою його прізвища.

Точка G - це невелика область на передній стінці піхви, що має фізіологічне потовщення слизової тканини та при стимуляції дає сексуальне задоволення.

В засобах масової інформації останнім часом є схильність до перебільшення задоволення від стимуляції цієї точки, адже не всі жінки обов’язково переживають оргазм, щойно торкнутися “магічної кнопки”. Але це справді дуже своєрідна ерогенна зона, нехтувати якою в сексі не варто.