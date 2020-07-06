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Дарья Хлистун: Что нужно знать о первом украинском ангеле Victoria's Secret

16:05
Дарья Хлистун - новая девушка Макса Михайлюка - фото 1
Дарья Хлистун - новая девушка Макса Михайлюка / instagram.com/dariakhlystun

Украинская модель Дарья Хлистун стала первой украинкой, которая пополнила ряды сексуальных "ангелов" Victoria's Secret. Чем же привлекла наша Дашка мировый бренд, разбирался журналист Без Табу.

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Вот не зря же говорят: украинки - самые красивые девушки на планете. Украинская модель Дарья Хлистун в 2017 приглянулась представителям "Victoria's Secret", став "ангелом" престижного бренда.

В 2020 Даша вновь оказался в центре всеобщего внимания - оказалось, что девушка встречается с главным героем шоу Холостяк 10 - Максом Михайлюком. Именно Даша Хлистун утешила его разбитое сердце после неудачи с победительницей реалити Дашей Ульяновой. Свои отношения Даша и Макс не скрывают - их совместные фото появились в инстаграме парня.

Дарья Хлистун: Что нужно знать о первом украинском ангеле Victoria's Secret - фото 202357

Макс Михайлюк и Даша Хлистун - июль 2020

Чем же так привлекла модель одессита - читайте на Без Табу.

Биография Даши Хлистун

Дарья Хлистун: Что нужно знать о первом украинском ангеле Victoria's Secret - фото 69988

Дарья Хлистун: фото

Даша родом из небольшого городка Синельниково в Днепропетровской области.

Дарья Хлистун: Что нужно знать о первом украинском ангеле Victoria's Secret - фото 69989

Даша с родителями

В модельном бизнесе она всего три года, за которые успела покорить мировые подиумы: девушка участвовала в показах Dior, Saint Laurent, Alberta Ferretti, Kenzo, Lanvin, Stella McCartney, Givenchy, Versace, Fendi, Sonia Rykiel, Valentino, Marc Jacobs и Chloé.

Дарья Хлистун: Что нужно знать о первом украинском ангеле Victoria's Secret - фото 69991

Даша на показе Sonia Rykiel

Дарья Хлистун: Что нужно знать о первом украинском ангеле Victoria's Secret - фото 69992

Даша на показе Marc Jacobs

Дарья Хлистун: Что нужно знать о первом украинском ангеле Victoria's Secret - фото 69993

Даша на показе Chloé

Дарья Хлистун: Что нужно знать о первом украинском ангеле Victoria's Secret - фото 70000

Даша на показе Versace

Даша также снялась для "Numéro" и британского "Harper’s Bazaar" и украсила обложку украинской версии издания.

Дарья Хлистун: Что нужно знать о первом украинском ангеле Victoria's Secret - фото 69995

Даша на обложке "Harper’s Bazaar"

Дарья Хлистун: Что нужно знать о первом украинском ангеле Victoria's Secret - фото 69996

Даша на страницах "Numéro"

Дарья Хлистун: Что нужно знать о первом украинском ангеле Victoria's Secret - фото 69997

Даша на страницах "Numéro"

Впервые о Хлистун узнали, когда она появилась на обложке "Pink", ну а дальше пошло-поехало. Сейчас же ее называют самой перспективной моделью Украины.

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"Сейчас моя цель — это моя работа. Я не представляю себе жизнь в другой сфере. Не представляю, как бы я осталась учиться, как бы ушла из моделинга. Если бы парень сказал выбирать, он или работа, я бы однозначно выбрала работу. Это моя жизнь. Моим первым показом за границей был Anthony Vaccarello. Тогда я даже не знала, кто это. Да и сейчас многие не знают. Но все равно неплохое начало", - отметила Хлистун в интервью "Buro 24/7".

Дарья Хлистун: Что нужно знать о первом украинском ангеле Victoria's Secret - фото 69999

Даша для KENZO

На подиум шоу "Victoria’s Secret", который пройдет в Шанхае, Дарья выйдет вместе с Адрианой Лимой, Алессандрой Амбросио, Бехати Принслу, Лили Олдридж, Мартой Хант, Тейлор Хилл и другими супермоделями с ангельскими крыльями.

Дарья Хлистун: Что нужно знать о первом украинском ангеле Victoria's Secret - фото 69998

Дарья Хлистун: фото

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