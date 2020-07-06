Дарья Хлистун: Что нужно знать о первом украинском ангеле Victoria's Secret

Дарья Хлистун - новая девушка Макса Михайлюка / instagram.com/dariakhlystun

Украинская модель Дарья Хлистун стала первой украинкой, которая пополнила ряды сексуальных "ангелов" Victoria's Secret. Чем же привлекла наша Дашка мировый бренд, разбирался журналист Без Табу.

Вот не зря же говорят: украинки - самые красивые девушки на планете. Украинская модель Дарья Хлистун в 2017 приглянулась представителям "Victoria's Secret", став "ангелом" престижного бренда.

В 2020 Даша вновь оказался в центре всеобщего внимания - оказалось, что девушка встречается с главным героем шоу Холостяк 10 - Максом Михайлюком. Именно Даша Хлистун утешила его разбитое сердце после неудачи с победительницей реалити Дашей Ульяновой. Свои отношения Даша и Макс не скрывают - их совместные фото появились в инстаграме парня.

Макс Михайлюк и Даша Хлистун - июль 2020

Чем же так привлекла модель одессита - читайте на Без Табу.

Биография Даши Хлистун

Дарья Хлистун: фото

Даша родом из небольшого городка Синельниково в Днепропетровской области.

Даша с родителями

В модельном бизнесе она всего три года, за которые успела покорить мировые подиумы: девушка участвовала в показах Dior, Saint Laurent, Alberta Ferretti, Kenzo, Lanvin, Stella McCartney, Givenchy, Versace, Fendi, Sonia Rykiel, Valentino, Marc Jacobs и Chloé.

Даша на показе Sonia Rykiel

Даша на показе Marc Jacobs

Даша на показе Chloé

Даша на показе Versace

Даша также снялась для "Numéro" и британского "Harper’s Bazaar" и украсила обложку украинской версии издания.

Даша на обложке "Harper’s Bazaar"

Даша на страницах "Numéro"

Даша на страницах "Numéro"

Впервые о Хлистун узнали, когда она появилась на обложке "Pink", ну а дальше пошло-поехало. Сейчас же ее называют самой перспективной моделью Украины.

"Сейчас моя цель — это моя работа. Я не представляю себе жизнь в другой сфере. Не представляю, как бы я осталась учиться, как бы ушла из моделинга. Если бы парень сказал выбирать, он или работа, я бы однозначно выбрала работу. Это моя жизнь. Моим первым показом за границей был Anthony Vaccarello. Тогда я даже не знала, кто это. Да и сейчас многие не знают. Но все равно неплохое начало", - отметила Хлистун в интервью "Buro 24/7".

Даша для KENZO

На подиум шоу "Victoria’s Secret", который пройдет в Шанхае, Дарья выйдет вместе с Адрианой Лимой, Алессандрой Амбросио, Бехати Принслу, Лили Олдридж, Мартой Хант, Тейлор Хилл и другими супермоделями с ангельскими крыльями.

Дарья Хлистун: фото