Ирина Луценко Владимир Зеленский война на Донбассе

Cтивен Сигал будет рекламировать туризм. В Крыму

08:44
Cтивен Сигал будет рекламировать туризм. В Крыму - фото 1
Cтивен Сигал будет рекламировать туризм. В Крыму

Голливудский актер Стивен Сигал займется рекламой туризма в оккупированном Крыму.

Выжил из ума: Стивен Сигал хочет возглавить Приморье

Об этом сообщает проект "Золотое кольцо Боспорского царства".

Как передает источник, намедни Сигал получил сертификат этой организации и был провозглашен ее послом.

Cтивен Сигал будет рекламировать туризм. В Крыму - фото 190733

Актеру эта должность очень польстила, поскольку "статус амбассадора в полной мере отвечает просветительским интересам (Сигала – прим. ред.) и его бережному отношению к историческому наследию"

Упомянутый проект включает 35 площадок 12 городов аннексированного Крыма, Краснодарского края и Ростовской области РФ.

Напомним, в 2016 г. Стивен Сигал получил гражданство РФ лично из рук Владимира Путина. Обретя "заветный" паспорт, актер тут же принялся обживаться на новой Родине. Но что-то пошло не так.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Крым История Голливуд Новости Украина
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Кличко не противостоит Команде Зе – заявление - фото 1
Команда Зе не противостоит Кличко – заявление
13:00
ФРГ поможет "Северному потоку-2". В обход директивы ЕС - фото 1
ФРГ поможет "Северному потоку-2". В обход директивы ЕС
12:21
Режиссер «Слуги народа» возглавит Госкино. У него паспорт РФ - фото 1
Режиссер Слуги народа "возглавит" Госкино. У него паспорт РФ - СМИ
09:09
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
А помнишь, как ты меня гонял? (с) - фото 1
Терминатор: Фатум - Эту франшизу уже ничего не спасет
03 ноября, 14:00
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
01 ноября, 11:23
Дифтерия в Украине 2019: симптомы и лечение у детей и взрослых - фото 1
Дифтерия в Украине: Симптомы и лечение у детей и взрослых
29 октября, 13:15
Загрузка...