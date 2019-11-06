Cтивен Сигал будет рекламировать туризм. В Крыму

Cтивен Сигал будет рекламировать туризм. В Крыму

Голливудский актер Стивен Сигал займется рекламой туризма в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает проект "Золотое кольцо Боспорского царства".

Как передает источник, намедни Сигал получил сертификат этой организации и был провозглашен ее послом.

Актеру эта должность очень польстила, поскольку "статус амбассадора в полной мере отвечает просветительским интересам (Сигала – прим. ред.) и его бережному отношению к историческому наследию"

Упомянутый проект включает 35 площадок 12 городов аннексированного Крыма, Краснодарского края и Ростовской области РФ.

Напомним, в 2016 г. Стивен Сигал получил гражданство РФ лично из рук Владимира Путина. Обретя "заветный" паспорт, актер тут же принялся обживаться на новой Родине. Но что-то пошло не так.