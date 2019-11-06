Cтивен Сигал будет рекламировать туризм. В Крыму
Cтивен Сигал будет рекламировать туризм. В Крыму
Голливудский актер Стивен Сигал займется рекламой туризма в оккупированном Крыму.
Об этом сообщает проект "Золотое кольцо Боспорского царства".
Как передает источник, намедни Сигал получил сертификат этой организации и был провозглашен ее послом.
Актеру эта должность очень польстила, поскольку "статус амбассадора в полной мере отвечает просветительским интересам (Сигала – прим. ред.) и его бережному отношению к историческому наследию"
Упомянутый проект включает 35 площадок 12 городов аннексированного Крыма, Краснодарского края и Ростовской области РФ.
Напомним, в 2016 г. Стивен Сигал получил гражданство РФ лично из рук Владимира Путина. Обретя "заветный" паспорт, актер тут же принялся обживаться на новой Родине. Но что-то пошло не так.
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