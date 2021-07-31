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Цирк на дроті: побилися колишні секретар РНБО та міністр економіки

12:02
Милованов версус Данилюк - фото 1
Милованов версус Данилюк

Колишній секретар РНБО Олександр Данилюк побився з колишнім міністром, а нині радником голови ОПУ Тимофієм Миловановим. Все це шоу сталося на дні народження Данилюка.

Як пише УП, бійка двох важковаговиків українського політикуму сталася на святкуванні дня народження Данилюка, на яке чомусь завітав Милованов та виступив у якості троля.

Милованов та Данилюк відійшли в сторону та говорили на високих тонах. Після цього Данилюк попросив Милованова залишити свято та доповісти Єрмаку, що його вигнали з дня народження.

Цирк на дроті: побилися колишні секретар РНБО та міністр економіки - фото 208695

В якийсь момент Милованов звернувся до Данилюка зі словами: "Тобі згадати, як ти в часи Януковича працював?". (це правда)

Після цього колишній секретар РНБО вдарив радника голови ОПУ з криком: "Ти покидьок, я з перших днів був на Майдані". (це також правда, але їздив туди чиновник з офісу регіоналів)

Цирк на дроті: побилися колишні секретар РНБО та міністр економіки - фото 208696

Їх розбороняв депутат Київради та права рука мера Кличка Дмитро Білоцерковець та колишній заступник генпрокурора Віктор Трепак.

В результаті, Трепак вивів Милованова зі свята. Радник Єрмака отримав пошкодження брови.

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Александр Данилюк Тимофей Милованов Андрей Ермак драка паноптикум Новини Украина
Українська правда
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