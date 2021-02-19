Цинічні бариги: Порошенко переписав на себе "Прямий"

Порошенко провів цинічну оборудку й видав її за велику "перемогу" / Прямий

Справжній власник телеканалу "Прямий" Петро Порошенко пафосно заявив, що нарешті купив його у свого номінала - колишнього поплічника Януковича.

Про це Порошенко особисто повідомив в ефірі телеканалу ввечері 18 лютого. «З усіх джерел — 19 числа проти пана Макеєнка будуть запроваджені санкції, канал «Прямий» буде закритий», — розповів він.

За словами Порошенка, інформацію про підготовку санкцій йому також підтвердив посол однієї з країн «Великої сімки».

«Сьогодні вранці мені зателефонував Макеєнко. Сказав, що нам треба докладати спільних зусиль із захисту каналу. Сказав, що єдина його вина, що він декілька років докладав зусиль, щоб підтримувати, забезпечувати, фінансувати і захищати канал. Дві години тому ми підписали угоду, я заплатив гроші, великі гроші, які могли піти на благодійність — і дві години тому в державному реєстрі кінцевий бенефіціарний власник «Прямого каналу» став Prime Assets Capital, структура яка на 100% належить Порошенку Петру Олексійовичу», — сказав політик.

Окрім цього, Порошенко наголосив, що оточення президента Володимира Зеленського вважає, що опозиційні проукраїнські канали «заважають їм жити».

Зауважимо, що за офіційною легендою Макеєнко придбав телеканал «Тоніс» у 2017 році й перетворив його на «Прямий». Справжнім власником став Петро Порошенко - канал "віджали" у родини Януковича.

Перетворенням "Тонісу" на "Прямий" займався громадяни Росії Олексій Семенов (раніше працював на пропагандистські канали Медведчука). За це Семенов отримав від Порошенка громадянство України.

Телеканал "Прямий" став активно піарити Порошенка та "мочити" його ворогів - фактично став приватним пропагандистським кублом п'ятого президента України, що під прикриття проукраїнської риторики рекламує Порошенка.

Журналіст Бігус викрив цинізм Порошенка

Фактично Порошенко переклав канал з одієї кишені іншу та позбувся посередника - колишнього регіонала та соратника Януковча - Макєєнка. За часів, коли Порошенко був при владі, Макєєнко уник покарання, хоч сприяв спробам придушення Революції Гідності та силовому розгону Майдана. Натомість Макєєнко став фіктивним власником телеканалу Порошенка.