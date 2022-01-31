Что выбрать на зиму: ботинки или кроссовки?

Зимняя обувь прежде всего должна быть теплой, безопасной и комфортной. Рассчитанная на мороз, снег, гололед, она должна быть устойчивой и не скользкой. Многие мужчины предпочитают теплые кроссовки, но большинство традиционно покупает ботинки.

На чем лучше остановиться и какие преимущества у этих видов обуви?

Преимущества зимних ботинок

Качественные мужские ботинки — это классический вариант, который обеспечивает:

защиту от мороза;

защиту от влаги;

устойчивость;

фиксацию голеностопа;

поддержку стопы.

Ботинки длиной до щиколотки защищают ногу от попадания снега, а также фиксируют голеностоп. В случае гололеда и снега вы будете защищены от травмы. Важное значение имеет подошва и рисунок протектора.

В зимней обуви подошва должна быть достаточно толстой, чтобы не пропускать низкую температуру, и в то же время эластичной. Сегодня многие производители используют специальные сплавы из резины с другими материалами, которые не теряют эластичности даже при очень низких температурах. Рельефный протектор обеспечивает надежное сцепление с поверхностью, благодаря чему нога меньше скользит на снегу.

Кроме того, классическая форма ботинка обеспечивает стопе надежную поддержку. При длительной ходьбе ноги не устают, нагрузка распределяется, что снижает риск травм. Шнуровка позволяет регулировать ширину ботинка и крепко зафиксировать его на ноге. Это оптимальный вариант на зиму, который отлично сочетается с классическим и повседневным стилем.

Плюсы зимних кроссовок

Производители спортивной обуви также предлагают зимние модели. Они рассчитаны на людей, ведущих активный образ жизни даже при отрицательной температуре воздуха. Поэтому зимние кроссовки отличаются:

анатомической формой;

специальной стелькой;

легкостью;

эластичной подошвой;

надежной фиксацией.

Зимними называют высокие кроссовки с утеплителем. Для утепления используются преимущественно новые мембранные материалы, которые обеспечивают циркуляцию воздуха и сохранение тепла. При этом они настолько тонкие, что кроссовок остается легким и не сковывает движений.