Что такое перевод по реквизитам?

Онлайн платежи сейчас в топе

(полезная информация для рядового пользователя)

Оплата по реквизитам – это возможность быстро и без каких-либо проблем рассчитаться за товары или услуги, а также провести перевод для конкретного человека. Такие платежи можно проводить даже онлайн. Благодаря этому выполнять банковские операции можно в любое время и в любом месте. От вас потребуется минимум времени, весь процесс отнимет пару минут.

Что можно платить с помощью оплаты по реквизитам?

Оплата по реквизитам – это универсальная операция, которая дает возможность:

рассчитаться за товары в интернет-магазинах;

оплатить коммунальные услуги, интернет и пр.;

погасить долг по кредиту;

оплатить обучение;

выплатить налог или пошлину;

оплатить штраф;

перевести деньги родственнику или близкому и т. д.

Если у вас есть реквизиты компании или физического лица, можно выполнить любую транзакцию. Оплачивать товары или услуги можно дома, на работе, в общественном транспорте – достаточно иметь при себе банковскую карту, а также компьютер или ноутбук с доступом к интернету.

Как оплачивать по реквизитам?

Оплата счета по реквизитам – это достаточно легкий и быстрый процесс. Чтобы выполнить операцию, необходимо ввести следующие данные:

ФИО отправителя;

информация о платежном инструменте (номер, период действия и трехзначный CVV-код карты);

номер мобильного телефона;

ФИО или наименование получателя;

ЕГРПОУ (для юридических лиц) или ИНН (для физических лиц);

номер расчетного счета или IBAN;

назначение платежа;

требуемую сумму.

Все отнимет у вас минимум времени. При этом деньги идут к получателю всего несколько минут, что делает оплату счета по реквизитам через интернет самым быстрым и удобным решением для плательщиков.

Что такое IBAN

С лета 2019 года в Украине начали внедрять международные стандарты банковских переводов. Таким образом, сейчас вместо расчетного счета многие компании используют IBAN – стандартизированный 29-значный код из букв и символов, который используется при межбанковских расчетах в ЕС и ряде других стран мира. Использование единого для разных государств формата кодирования позволяет ускорить и удешевить все переводы. Найти IBAN или расчетный счет фирмы-получателя можно на платежном документе, в договоре, а также в реквизитах компании.

МФО банка-получателя

МФО – это код из 6 символов, который позволяет идентифицировать финансовые учреждения Украины. Аббревиатура расшифровывается как межфилиальный оборот. МФО позволяет определить расчетный счет организации, осуществляющей или принимающей платеж. МФО есть только у финансовых учреждений, фактически, это код банка, который обслуживает то или иное предприятие. Если речь идет о переводе для самого банка, то расчетный счет указывать нет нужды. Найти МФО можно в договоре, на квитанции в платежном поручении и пр.

Зачем писать назначение платежа?

При выполнении оплаты по реквизитам особое внимание следует уделить назначению платежа. Это может быть оплата за товары или услуги, погашение кредита согласно договору, оплата по счету и т. д. Ни в коем случае не пропускайте это поле, иначе могут возникнуть проблем с зачислением средств. Если оплата проводится за третье лицо, необходимо указать также ФИО плательщика (третьего лица). Пишите назначение платежа точно так, как это указано на сайте интернет-магазина или в договоре. Это позволит избежать недопонимания с получателем денежных средств.

В любом случае, оплата по реквизитам – это возможность быстро перевести средства для физических и юридических лиц. Для выполнения таких операций требуется минимум сведений, при этом деньги попадают к адресату практически мгновенно! Единственное, чтобы избежать проблем при выполнении онлайн-транзакций, следует внимательно вносить данные, а также выбирать надежные ресурсы, которые прошли сертификацию международным стандартам безопасности PCI DSS.