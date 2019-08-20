Что такое маркировка на металлочерепице? Как отличить от подделки

Как отличить металлочерепицу оригинальных марок от подделки?

Маркировка на металлочерепице – это дополнительная возможность для конечного потребителя, чтобы удостовериться в оригинальности изделия. Все, кому уже приходилось сталкиваться с выбором металлической черепицы, знают, как много развелось на рынке недоброкачественной продукции.

И поэтому при любой возможности обезопасить себя от неудачной покупки покупатели смотрят, есть ли на листах покрытиях специальное обозначение.

Какая информация содержится в маркировке?

Зачастую маркировка металлочерепицы включает в себя следующую информацию:

Производитель металла. При использовании сырья разных сталелитейных комбинатов существенно отличаются будущие показатели металлочерепицы. Учитывая, что визуально отличить немецкую сталь от китайской невозможно, единственный шанс удостовериться в реальном происхождении сырья – это посмотреть на наличие специальной маркировки.

Оцинковка. На втором месте по важности показателя стоит класс оцинковки. Именно наличие цинкового слоя в определенном количестве защитного вещества говорит о примерном сроке службы будущей конструкции, обустроенной с помощью продукции. Но не всегда маркировка содержит в себе такую информацию, и что важно – у разных производителей данные, которые указаны на внутренней стороне листов покрытия могут отличаться.

На втором месте по важности показателя стоит класс оцинковки. Именно наличие цинкового слоя в определенном количестве защитного вещества говорит о примерном сроке службы будущей конструкции, обустроенной с помощью продукции. Но не всегда маркировка содержит в себе такую информацию, и что важно – у разных производителей данные, которые указаны на внутренней стороне листов покрытия могут отличаться. Полимерное покрытие. Хоть и редко, но информация об используемом в производстве полимерном покрытии также может содержаться в специальной маркировке, нанесенной лазером на невидимую сторону кровельного покрытия.

Хоть и редко, но информация об используемом в производстве полимерном покрытии также может содержаться в специальной маркировке, нанесенной лазером на невидимую сторону кровельного покрытия. Толщина стали. Один из самых важных параметров металлической черепицы – это толщина стали, но определяется его фактическая величина только с помощью спецприборов. Когда таких инструментов под руками нет, легче всего ориентироваться с помощью информации, которую производитель позаботился нанести на сам строительный продукт.

Маркировка – лучший способ выявить подделку

Чтобы обезопасить себя от недобросовестных продавцов или производителей, старайтесь при выборе кровельного покрытия проверять наличие маркировки, а также смотреть на всю информацию которая есть на budstroy.kiev.ua/catalog/krovlya/metallocherepitsa/. Никто не хочет покупать подделку, ведь затраты на покупку кровельного покрытия очень велики, а предположительный срок службы будущей конструкции должен составлять не мене 25 лет. В противном случае стоит вопрос о том, насколько правильно и рационально было выполнено обустройство крыши и конечно же – грамотно ли подобрано само покрытие.

Почему так важно купить оригинальную металлочерепицу?

Во-первых, только продукция от проверенных заводов имеет необходимые параметры для долгой службы, а также все необходимые защитные слои для сохранности всех своих свойств и функций.

Во-вторых, так вы понимаете, что понесенные затраты смогут окупиться многолетней службой кровельной конструкции, комфортом и уютом в вашем доме, и прекрасным видом вашей крыши.

В-третьих, с качественным материалом легче работать во время его укладки, также он не нуждается в особом уходе для того, чтобы не терять своих характеристик в ходе эксплуатации.

Влияет ли наличие маркировки на стоимость продукции

В некоторых случаях производители даже с хорошей репутацией отказываются от маркировки своей продукции. Происходит это по причине существенного удорожания производственного процесса, ведь для этого необходимо использовать дополнительное дорогостоящее оборудование.

Как правило, продукция премиум-сегмента всегда маркируется в соответствии с используемым сырьем в производстве. Экономят больше те производители, которые предлагают более бюджетные решения, но при этом тщательно следят за качеством своей продукции.

Именно поэтому, важно понимать, что не всегда отсутствие маркировки на продукции – плохой знак. Бывает так, что даже качественный материал может не иметь специальных обозначений. Но, конечно, в таком случае для конечного покупателя становится намного более сложной задача выбора качественного и оригинального товара.

Металлочерепица – отличный материал для любой крыши, а благодаря широкому ассортименту и возможности идентифицировать продукцию за счет наличия маркировки большинству покупателей удается купить лучший из представленных вариантов.

Не забывайте также о том, что качественный материал должна сопровождать техническая документация. В ней должна содержаться информация обо всех технических характеристиках изделия. Запрашивайте ее наличие у продавцов, также интересуйтесь наличием гарантии от производителя, ведь все эти документы – это дополнительный шанс застраховать себя от форс-мажора в ходе эксплуатации кровельной конструкции.