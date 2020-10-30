Что такое IP-телефония и зачем она нужна
IP-телефонией называется технология телефонной и видеосвязи через интернет, независимо от местонахождения собеседника.
Заключается она в переводе аналогового сигнала в цифровой, его сжатии и шифровании, отправке по сети адресату и обратной расшифровке, переводу в звук и изображение.
Какие типы виртуальной связи существуют
Подобного рода связь может организовываться двумя способами:
- программным,
- облачным.
Оба типа связи используют один и тот же принцип, но для организации программной связи требуется приобретение дополнительного оборудования, наем сотрудника (сотрудников) для его установки и обслуживания. Облачная связь размещается на сервере провайдера и обслуживается его персоналом.
Преимущества IP и SIP-телефонии
Телефонные звонки через интернет приобретают все большую популярность. Услуги виртуальной АТС становится все доступней, звонки дешевле, качество связи – выше.
Связь внутри предприятия поможет обеспечить внутренний сервер, который добивается высокого качества связи с помощью следующих принципов:
- телефонные серверы работают на алгоритмах, устойчивых к помехам;
- абонент контролирует ситуацию с помощью настроек;
- регулярно выходят протоколы, улучшающие качество связи;
- возможно создание многоканального телефона;
- исключается занятость линии, ведь есть переадресация и режим ожидания.
Умелая настройка виртуальной АТС позволяет вести статистически учет, запись разговоров, распределять звонки, и выполнять многие другие функции.
Требуемое оборудование для виртуальной АТС
Чтобы приобрести виртуальную АТС надо заключить договор с провайдером, который выделит определенную мощность на своем сервере. Обслуживание оборудование, настройка программ и контроль качества их работы – входит в его обязанности.
Как организовать подключение IP
Чтобы подключить IP-телефонию, потребуется приобрести:
- шлюз (Gateway) для принятия, оцифровки и передачи сигналов;
- GateKeeper – устройство, авторизующее абонента, распределяющее вызовы, отвечающее за биллинг;
- сервер АТС для подключения телефонов, создания локальной сети, объединения пользователей.
- специальное программное обеспечение;
- маршрутизаторы (роутеры).
Это список оборудования, необходимого для подключения IP-телефонии.
Как подключить телефоны к IP-телефонии
Чтобы беспрепятственно пользоваться IP-телефонией, нужно провести некоторые дополнительные манипуляции, заключающиеся в установке определенного софта на оборудование:
- установка SIP-клиента на компьютер;
- установка SIP-приложения на телефон или планшет;
- стационарный телефон подключается к шлюзу, шлюз подсоединяется к роутеру;
- IP-телефон присоединяют к роутеру напрямую.
IP-телефония готова.
Подключения IP SIP от "Киевстар"
Компания "Киевстар" предлагает организациям и частным лицам подключение виртуальной АТС для звонков через интернет. IP-телефония в Киеве – необходима для поддержания тесной связи с зарубежными партнерами или сотрудниками в командировках, при частых сменах адреса офиса, в случае удаленной работы сотрудников. Количество телефонных номеров не ограничено, сервис может использовать каналы связи "Киевстар" или сети любого другого провайдера.