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Что такое IP-телефония и зачем она нужна

Вчера, 23:09
Что такое IP-телефония и зачем она нужна - фото 1

IP-телефонией называется технология телефонной и видеосвязи через интернет, независимо от местонахождения собеседника.

Заключается она в переводе аналогового сигнала в цифровой, его сжатии и шифровании, отправке по сети адресату и обратной расшифровке, переводу в звук и изображение.

Какие типы виртуальной связи существуют

Подобного рода связь может организовываться двумя способами:

  • программным,
  • облачным.

Оба типа связи используют один и тот же принцип, но для организации программной связи требуется приобретение дополнительного оборудования, наем сотрудника (сотрудников) для его установки и обслуживания. Облачная связь размещается на сервере провайдера и обслуживается его персоналом.

Преимущества IP и SIP-телефонии

Телефонные звонки через интернет приобретают все большую популярность. Услуги виртуальной АТС становится все доступней, звонки дешевле, качество связи – выше.

Связь внутри предприятия поможет обеспечить внутренний сервер, который добивается высокого качества связи с помощью следующих принципов:

  • телефонные серверы работают на алгоритмах, устойчивых к помехам;
  • абонент контролирует ситуацию с помощью настроек;
  • регулярно выходят протоколы, улучшающие качество связи;
  • возможно создание многоканального телефона;
  • исключается занятость линии, ведь есть переадресация и режим ожидания.

Умелая настройка виртуальной АТС позволяет вести статистически учет, запись разговоров, распределять звонки, и выполнять многие другие функции.

Требуемое оборудование для виртуальной АТС

Чтобы приобрести виртуальную АТС надо заключить договор с провайдером, который выделит определенную мощность на своем сервере. Обслуживание оборудование, настройка программ и контроль качества их работы – входит в его обязанности.

Как организовать подключение IP

Чтобы подключить IP-телефонию, потребуется приобрести:

  • шлюз (Gateway) для принятия, оцифровки и передачи сигналов;
  • GateKeeper – устройство, авторизующее абонента, распределяющее вызовы, отвечающее за биллинг;
  • сервер АТС для подключения телефонов, создания локальной сети, объединения пользователей.
  • специальное программное обеспечение;
  • маршрутизаторы (роутеры).

Это список оборудования, необходимого для подключения IP-телефонии.

Как подключить телефоны к IP-телефонии

Чтобы беспрепятственно пользоваться IP-телефонией, нужно провести некоторые дополнительные манипуляции, заключающиеся в установке определенного софта на оборудование:

  • установка SIP-клиента на компьютер;
  • установка SIP-приложения на телефон или планшет;
  • стационарный телефон подключается к шлюзу, шлюз подсоединяется к роутеру;
  • IP-телефон присоединяют к роутеру напрямую.

IP-телефония готова.

Подключения IP SIP от "Киевстар"

 

Компания "Киевстар" предлагает организациям и частным лицам подключение виртуальной АТС для звонков через интернет. IP-телефония в Киеве – необходима для поддержания тесной связи с зарубежными партнерами или сотрудниками в командировках, при частых сменах адреса офиса, в случае удаленной работы сотрудников. Количество телефонных номеров не ограничено, сервис может использовать каналы связи "Киевстар" или сети любого другого провайдера.

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