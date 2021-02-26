Что такое хостинг для сайта? Разъяснение для начинающих

Доменное имя и хостинг - это то основное, что нужно для работы сайта. Выбрать интересное доменное имя не сложно - главное проявить фантазию. С хостингом дела обстоят иначе, так как существует много видов хостинга и множество провайдеров хостинговых услуг.

С тем, что такое хостинг и как выбрать хостинг провайдера, разбираемся в этой статье.

Разновидности хостинга

Основные виды хостинга, которые предлагает большинство хостинг-провайдеров - это:

виртуальный хостинг,

виртуальный выделенный сервер (VPS или VDS),

выделенный сервер.

Виртуальный хостинг - это разновидность сервиса, которая предоставляет в аренду небольшой хостинговый аккаунт. Сам физический сервер разделен на множество таких аккаунтов. Это значит, что вы разделяете физическую машину с другими пользователями, а также ряд серверных ресурсов, например, мощность процессора и оперативную память. Кроме того, к серверу привязано несколько IP-адресов, которые также разделены между всеми аккаунтами на сервере.

Но вернемся к самой услуги, которую вы получаете при заказе виртуального хостинга. И так вы получаете в пользование хостинговый аккаунт, который наделен определенным количеством ресурсов, функций, возможностей и ограничений. Какие именно параметры аккаунта будут у вас зависит от того пакета услуг, который вы выбрали.

Виртуальный хостинг - это хостинг для новичков, потому что с ним удобно работать без каких-либо специфических знаний и навыков. Такой хостинг позволяет каждому желающему разместить блог, личный сайт, небольшой магазин.

Вы получаете аккаунт с графической контрольной панелью, к которой часто можно найти множество инструкций в сети. Кроме того, новичок не сможет сделать каких-либо действий, которые сломают на сервере. Виртуальный хостинг предоставляет ограниченный доступ - только к полученному аккаунту. Это значит, что вы сможете менять что-то только в рамках своего аккаунта без воздействия на “соседей” по серверу и сервер в целом.

Виртуальный выделенный сервер (VPS или VDS) - такой тип сервиса можно назвать выделенным сервером за небольшую стоимость. Сейчас объясним почему это так.

Создание виртуального сервера основано на том, что физическую машину разделяют на несколько частей при помощи программного обеспечения (системы виртуализации). Сразу скажем, что таких частей на сервере не так много, как аккаунтов на виртуальном хостинге.

Все виртуальные сервера в рамках физического сервера изолированы друг от друга. Поэтому вы можете получить другой уровень доступа к серверу (корневой доступ), заказывая VPS. Корневой доступ позволяет вам самостоятельно выбрать, какую операционную систему использовать на сервере, а также выбрать, какие программы установить и как их настроить. Такая возможность крайне важна для тех веб-проектов, которым нужна тонкая пользовательская настройка, например, чтобы реализовать определенный функционал.

Кроме того, виртуальный сервер имеет больше выделенных ресурсов и свой IP-адрес, который не нужно ни с кем делить.

Однако виртуальный выделенный сервер не очень удобен для новичков. В первую очередь потому, что по умолчанию нет графической контрольной панели для работы с сервером. Все настройки должны выполняться при помощи командной строки через SSH-доступ к серверу. А для этого нужно владеть определенными техническими знаниями и навыками, которые обычно отсутствуют у новичков.

Но, если вам все таки нужен виртуальный сервер под определенные требования веб-проекта, тогда можно установить графическую панель для работы с сервером как на виртуальном хостинге. Вероятно, что за лицензию контрольной панели вам нужно будет заплатить, но бывают и бесплатные варианты панелей. К наиболее популярным панелям можно отнести cPanel, DirectAdmin, Webuzo, ISP Manager. Заказывая контрольную панель у хостера, часто можно получить более низкую цену на панель управления, чем на официальном сайте контрольной панели. Для виртуального сервера контрольная панель дает больше возможностей, чем на виртуальном хостинге. Например, вы можете создавать отдельные хостинговые аккаунты в рамках вашего виртуального сервера, управлять файерволом (например, блокировать доступ к серверу по IP-адресу).

Другой вариант для работы с VPS для новичков - это найти серверу администратора, который обладает необходимыми техническими знаниями. Можно поискать фрилансеров в сети. Кроме того, часто хостеры предлагают свою помощь в управлении сервером за дополнительную оплату.

Выделенный сервер - это самый дорогой тип хостинга, который дает пользователю максимальную мощность. Заказывая такую услугу, вы получаете в аренду целую физическую машину с полным корневым доступом. Вы сможете выбрать любую операционную систему для сервера и подобрать любые программы. Любые настройки можно менять под требования вашего веб-проекта без каких-либо ограничений.

Выделенный сервер - это сложная система, для управления которой нужно разбираться в специфики функционирования серверов. Как и при заказе VPS вы не получите графической контрольной панели, а только IPMI и SSH доступы для работы с сервером. Дополнительная установка графической панели так же стоит денег. Однако, даже при наличии графической контрольной панели, новичок не сможет справиться с выделенным сервером. Если в случае виртуального хостинга и VPS мониторинг всех серверных служб - это задача и ответственность хостера, то для выделенного сервера вся ответственность за правильное функционирование сервера лежит на пользователе, который его арендовал.

Покупка хостинга

Цены на хостинг во многов зависят от типа хостинговых услуг и провайдера. Если с типами услуг мы разобрались, то как же хостер влияет на то, сколько стоит хостинг.

В зависимости от того, сколько хостинговая компания инвестирует в свой продукт, стоимость будет меняться. Сюда относятся:

Надежность дата-центра, где размещаются сервера, а также его географическое расположение.

Качество и современность оборудования для серверов.

Современность программного обеспечения и его постоянное обновление до актуальных версий (не забываем о лицензионности ПО).

Работа персонала: технический персонал в дата-центре, содержание службы поддержки.

Защита хостинга от злоумышленников и всяческих атак (на уровне дата-центра, серверов и аккаунтов).

Кроме того, состав хостингового продукта влияет на стоимость услуги. Наличие конструктора сайта или автоустановщика CMS, почтовый сервис на домене, FTP и SSH доступы, резервное копирование и многое другое - это все сопутствующие услуги основного сервиса по размещению сайта на сервере.

Как видите хостинговая услуга - это многокомпонентный сервис с существенными затратами. Поэтому качественный хостинг не может быть слишком дешевым, а тем более бесплатным. Выбирайте не только по цене, но и по надежности хостинг-провайдера - от этого напрямую зависит стабильность работы вашего веб-ресурса. Для этого советуем изучить рейтинги хостеров и проанализировать отзывы пользователей о них.

Со своей стороны можем посоветовать, купить хостинг HOSTiQ.ua. Во-первых, при заказе сервиса у этого провайдера у вас есть возможность воспользоваться тестовым периодом в 30 дней. Это позволит попробовать услугу в деле и принять окончательное решение без потери денег. Кроме того, в подарок можно получить доменное имя или SSL-сертификат - тоже повод немного сэкономить, ведь они вам точно понадобятся.

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Надеемся, что вопрос выбора и покупки хостинга теперь стал более понятным для вас. А если остались вопросы, то это хороший повод протестировать скорость и эффективность работы выбранного провайдера. Обратитесь в чат за ответами и оцените качество сервиса хостера в целом еще до покупки услуги.