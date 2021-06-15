Что самое важное при выборе дивана

В любом доме главный центр релакса и отдыха – это диван. Он используется в качестве кровати, места для приёма гостей и ежедневного времяпровождения в кругу семьи.

Выбирая диван, необходимо помнить основные нюансы: ещё до оформления заказа лучше определиться с его типом и предназначением. Он может быть раскладным или не раскладным. Первый вариант отличается гораздо более широким функционалом и универсальностью. Не раскладные модели считаются менее универсальными, но всё же имеют своих поклонников.

После того, как тип дивана выбран, стоит задуматься о его будущем месте расположения. Тщательные замеры комнаты помогут выбрать оптимальные размеры дивана, а лучше всего это будет сделать в магазине https://www.meblium.com.ua. Важно помнить, что раскладные модели имеют два типа механизмов трансформации – поперечный и продольный. Это важно учитывать при замерах, ведь вокруг разложенного дивана должно оставаться достаточно места для свободного передвижения по комнате.

Поскольку на диване проводится достаточно много времени, крайне важен его наполнитель, определяющий жёсткость поверхности. Существует несколько основных наполнителей и основ: ламели, пружинные блоки и змейки, пенополиуретан, синтепон, синтепух, холофайбер, спанбонд и войлок. Чаще всего используются комбинации вышеперечисленных материалов, от которых и зависит комфорт дивана. Например, пенополиуретан в соединении с ламелями будет формировать жёсткую поверхность, а этот же пенополиуретан, но с пружинной основой создаст мягкое наполнение. Выбирая наполнитель, стоит учитывать и метод эксплуатации мебели. Например, для гостиной, где предполагается, что никто не будет спать, больше подойдут жёсткие диваны – они прослужат намного дольше. В качестве спального места лучше использовать более мягкие комбинации материалов.

Ещё один важный нюанс – это обивка. Она изготавливается из жаккарда, гобелена, микрофибры, натуральной и искусственной кожи, велюра и замши. Часто используются комбинации двух тканей с разной текстурой. Для квартиры с домашними любимцами лучше подбирать специальные ткани, которые не портятся от царапания когтями. Их называют ткани-антикоготь.

Диван – это мебель не на один день, поэтому к его выбору нужно подойти с особой требовательностью. В таком вопросе важна каждая деталь, ведь приобретение должно быть прочным, красивым, комфортным, уютным, многофункциональным и стильным одновременно!