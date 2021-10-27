Что делать, если тормозит Интернет?

21:03 27 октября,

Никого не обрадует медленный Интернет. С таким подключением невозможно ни полноценно работать, ни общаться, ни развлекаться. Падение скорости интернет-соединения может быть связано с разными причинами, как с вашей стороны, так и со стороны поставщика услуги.

Рассмотрим самые распространенные из них, и как с ними бороться.

Помехи со стороны провайдера

Если вы заметили, что фактическая скорость интернет-соединения не соответствует заявленной, обратитесь к поставщику услуги. Реальную скорость передачи данных можно проверить на различных независимых ресурсах. Не забывайте, что во время проверки должны быть закрыты все программы, включенным должен быть только браузер с единственной открытой вкладкой, где идет тест. Сбои в работе могут случиться у любого, даже самого крупного оператора. Вопрос в том, насколько быстро они будут устраняться и как часто вызывать проблемы лично у вас.

Если качество предоставляемой услуги вас не устраивает, всегда можно найти альтернативные варианты. Особенно, если вы живете в крупном городе. Через интернет-провайдера «Информационные технологии» подключить Интернет в Киеве можно быстро и недорого.

Проблемы со стороны пользователя

Медленную скорость может провоцировать и ваше личное оборудование. Например, если на компьютере:

вирусы;

загруженный кэш;

много остатков удаленных программ.

Прежде чем бить тревогу службе поддержки провайдера, убедитесь в отсутствии вирусов на вашем ПК. Вредоносное программное обеспечение может вести себя абсолютно незаметно, далеко не каждый вирус направлен на взлом операционной системы. Некоторые из них лишь используют часть вашего трафика для сторонних целей. Обновите антивирус до последней версии или скачайте новый с официального сайта, просканируйте систему и удалите вредоносное ПО при обнаружении. Также ускорить работу системы часто помогает:

очистка кэша браузера;

удаление рекламных программ и приложений;

отключение лишних скриптов и расширений;

отключение потоковой загрузки видео файлов.

Практически на каждом ПК и ноутбуке можно найти остатки уже удаленных программ, даже если вы удаляете их правильно через панель управления. Эти остатки загружают операционную систему и влияют на ее быстродействие. Для очистки компьютера используйте специальные программы деинсталляторы, есть платные и бесплатные утилиты, которые помогут очистить систему более тщательно.

Подключение сторонних пользователей

Если у вас Wi-Fi подключение – вполне вероятно, что к нему подключился ваш сосед, чтобы бесплатно посмотреть футбол. Обязательно устанавливайте сложные пароли для подключения к Wi-Fi. Некоторые пользователи ограничиваются номером квартиры и фамилией – такую комбинацию вы, конечно, не забудете, но и угадать ее смышленому человеку не составит труда. Также для безопасности рекомендуется периодически менять пароль доступа.

Обнаружить стороннее подключение можно и через интерфейс роутера. Войдите в него через браузер на своем ПК, введите логин и пароль, найдите обзор устройств с доступом к роутеру (так можно обнаружить даже те устройства, которые не активны в данный момент, но подключались к вашему Интернету ранее). Если обнаружите незнакомые гаджеты – заблокируйте их. После этого обязательно смените пароли доступа.

Чтобы защитить свой Wi-Fi от бесплатного подключения и злоумышленников, регулярно обновляйте прошивку роутера. Производители постоянно совершенствуют систему безопасности, и каждая новая версия прошивки лучше защищена от взлома, чем предыдущая.