Что будет после подписания закона о легализации игорного бизнеса?

Президент Украины Владимир Зеленский уже подписал законопроект, регулирующий организацию и проведение азартных игр. Однако в будущем ожидается публикация регламентирующих актов, да и регулирующий орган ещё не создан. Разбираемся, чего стоит ждать в первые дни после легализации игорного сегмента.

Сколько стоит лицензия?

Согласно новому закону, игорные заведения различного типа могут быть размещены только в гостиницах. К примеру, букмекерская контора может появиться в отеле класса три звезды и более. А вот казино можно открыть в пятизвездочной гостинице. Или в специальных игровых зонах. Что касается букмекеров, то вместе с открытием наземных пунктов приёма ставок им разрешается организовывать онлайн-ставки на спорт. Лицензия будет распространяться на обе сферы деятельности букмекера.

К слову, чтобы получить лицензию, нужно выполнить несколько требований. Одно из них – быть юрлицом, зарегистрированным на территории Украины. Также законом предусмотрена возможность выдачи бесплатной инвестиционной лицензии. Её дадут на десять лет, но только тем компаниям, которые будут строить новые отели категории пять звезд.

Что касается стоимости лицензии, то для каждого вида игорного бизнеса она будет отдельной. Зал с игровыми автоматами можно открыть за четверть миллиона долларов, зато для создания казино нужно потратить один миллион. В столице расценки выше – чтобы казино работало в Киеве, нужно отдать за лицензию два миллиона долларов. Отметим, что выдачей лицензий будет заведовать новый государственный орган. Это комиссия по регулированию рынка азартных игр, сообщает сайт БК Мелбет.

Также законом зафиксирована сумма уставного капитала компании, которая хочет работать на игорном рынке. Он должен составлять не менее тридцати миллионов гривен. Важным моментом закона о легализации игорного бизнеса является запрет на игру лицам, которым не исполнилось двадцати одного года.

Что ждёт букмекеров?

Из-за пандемии коронавируса финансовый кризис сильно ударил по этой сфере. Часть средств из бюджета была перенаправлена на борьбу с коронавирусом, а многие спортивные соревнования отменили или перенесли. Однако с легализацией игорного бизнеса индустрию может ждать серьёзный скачок вверх.

После вступления закона в силу букмекеры, владельцы казино и игровых автоматов будут отдавать в бюджет государства около пяти миллиардов гривен каждый год. Эти деньги Украина получит не только от продажи лицензий, но и от уплаты налогов.

Закон также направлен на отсеивание нелегального трафика. Без лицензии вести букмекерскую деятельность в стране невозможно, однако вряд ли многие зарубежные БК в ближайшее время будут приобретать эти разрешения. Уже разрабатывается регулирующий орган, который будет блокировать финансовые поступления в нелегальные конторы.

Новый закон будет чётко обозначает требования к руководителям игорного бизнеса и вводит жесткие требования к их финансовому состоянию. К примеру, в выдаче лицензии будет отказано, если букмекер не сможет предоставить банковскую гарантию в тридцать четыре миллиона гривен. Эта сумма потребуется для выплаты выигрышей.