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"Чорну вдову" знову перенесли

17:21
"Чорна вдова" отримала нову дату прем'єри - фото 1
"Чорна вдова" отримала нову дату прем'єри

Компанія Disney перенесла прем'єру фільму «Чорна вдова» зі Скарлетт Йоханссон у головній ролі з 7 травня на 9 липня 2021 року.

Про це повідомляється в твіттері стрімінгового сервісу Disney+. Фільм вийде одночасно і в кінотеатрах, і на платформі Disney +.

Також відкладені прем'єри фільмів «Головний герой» з Райаном Рейнольдсом (з 21 травня на 13 серпня), «Глибокі води» з Беном Аффлеком (з 13 серпня на 14 січня 2022 роки), «King's Man: Початок» (з 20 серпня на 22 грудня) і деякі інші.

Disney вже вдруге переносить прем'єру «Чорної вдови». Спочатку картина повинна була вийти в прокат 1 травня 2020 року, її відклали на рік через пандемію коронавируса.

Нині нова хвиля захворювання відтермінувала близьке знайомство з культовою героїнею коміксів Marvel супершпигункою на ім'я Наташа Романофф на довший термін.

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Черная вдова Скарлетт Йоханссон Кино Marvel
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