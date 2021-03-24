"Чорну вдову" знову перенесли

"Чорна вдова" отримала нову дату прем'єри

Компанія Disney перенесла прем'єру фільму «Чорна вдова» зі Скарлетт Йоханссон у головній ролі з 7 травня на 9 липня 2021 року.

Про це повідомляється в твіттері стрімінгового сервісу Disney+. Фільм вийде одночасно і в кінотеатрах, і на платформі Disney +.

Black Widow in theaters July 9 and on #DisneyPlus with Premier Access. Additional fees required. pic.twitter.com/nXBjsHoXtY — Disney+ (@disneyplus) March 23, 2021

Також відкладені прем'єри фільмів «Головний герой» з Райаном Рейнольдсом (з 21 травня на 13 серпня), «Глибокі води» з Беном Аффлеком (з 13 серпня на 14 січня 2022 роки), «King's Man: Початок» (з 20 серпня на 22 грудня) і деякі інші.

Disney вже вдруге переносить прем'єру «Чорної вдови». Спочатку картина повинна була вийти в прокат 1 травня 2020 року, її відклали на рік через пандемію коронавируса.

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