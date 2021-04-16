Чому всі повторюють російську мульку "Путіну дуже потрібна вода у Крим"?

Вода Путіна не цікавить

Політолог Петро Олещук розкриває справжні цілі окупантів у Криму та пояснює, звідки виникла теза про те, що "Путіну дуже потрібна вода у Крим".

Так сильно потрібна, що він чекав 7 років? А тепер провів нараду і сказав там: "Мені здається, що 7 років ми про щось забули"?

Ні, серйозно. Якщо б Росії була потрібна вода в Крим, то вона б усе зробила, аби ця вода йшла. Використала б для цього усі ресурси. У тому числі і військові. Ну або домоглася реалізації цього плану у рамках "мирних ініціатив".

Але ні. Вони заморочилися над тим, як прописати у "Мінських домовленостях" про різні "народні міліції" та все тому подібне, а про воду до Криму "забули".

Ви скажете, що Росія просто старанно уникала поєднання питань Донбасу та Криму в одних документах, і це буде правдою, але вони цілком могли домагатися укладання якогось "секретного протоколу". На загальному тлі усіх "зрад" 2014 року - він цілком міг бути імплементований.

Ще тоді особисто я писав, що вода до того Криму для Росії - це питання не таке однозначне. Ціль Росії - закріпитися на півострові. Для цього треба змінити його етнічну мапу. Найкраще б допомогла "стара добра депортація". Але її можна зробити і добровільною. Робиш умови все менш прийнятними, і люди самі їдуть. І відсутність води тут допомагає. Та й "винуваті" у підсумку не вони, а Україна. Чим погано? Ну а потрібні кадри вони водою забезпечать.

Ні, звісно, вони б від тої води не відмовилися, але швидше аби показати, як усіх "нагнули" і як їх усі бояться. Але особливо перейматися забезпеченням водою "плебсу" вони 7 років не поспішали.

То звідки ця "мулька" про воду?

Колись у дуже юному віці я спілкувався з одним досить старим комуністом. Ну і якось я запитав, а чого це СРСР на Фінляндію напав? У відповідь я почув зовсім не очікувані тези про "напад Фінляндії", або про "підтримку пролетаріату". Ні, він почав розказувати історію, що кордон Фінляндії був дуже близько до Ленінграду, і його треба було "відсунути". А фіни чомусь території віддавати не хотіли. А СРСР було "дуже треба".

Росія може, звісно, розказувати по тб про "нацистів у Києві" і про "напади Правого Сектору на Донбас", але це настільки тупа вигадка, що сприймати серйозно її важко навіть "ортодоксам".

Потрібне якесь пояснення для вторгнення в іншу державу. Особливо для тих, хто безпосередньо і буде це вторгнення здійснювати. Ну от для них - історія про порятунок Криму через воду. Щоб бодай якось раціоналізувати агресивні амбіції.

Пост Петра Олещука на фейсбуці: