Чому поява в Україні китайської вакцини не спричинила істерики ботоферми

Китайська вакцина не викликає запитань?

Політолог Валентин Гладких розмірковує над мінливісю моментів та феномені стадного інстинктів інфокомсомольців.

Дивно, чому поява в Україні «китайської вакцини» на відміну від «індійської» не спричинила істерики ботоферм? Жодних інформаційних атак, вкидів, «розгонів», фейків. Натомість «куртку Степанова» обговорюють до сказу.

Я, щоправда, так і не второпав, чому куртка міністра так сильно хвилює порохоботів, чиї кумири самі шопляться не на секондах і вельми полюбляють брендові шмотки.

Дозволю собі перефразувати слова, які приписують Елеонорі Рузвельт: «Великі уми обговорюють ідеї; середній розум обговорює події; маленькі уми обговорюють людей. А упороті нікчеми - куртки»

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