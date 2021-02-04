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Дмитрий Литвин
Журналист, блогер

Чому Порошенко не закривав телебордель Медведчука

17:56
Бо з друзями так не поступають - фото 1
Бо з друзями так не поступають / Аргумент

Політолог Дмитро Литвин пояснює, чому президент Порошенко не зважав на заклики Верховної Ради й не звазав на антиукраїнські канали Медведчука.

Петро Порошенко

, доброго дня! Бачу, шо ваші радники довго думали, що сказати про закриття телеборделю Медведчука. І ви придумали аж на ранок сьогодні, шо типу не могли закрити телебордель у жовтні 2018 року, тому шо це поставило би під сумнів президентські вибори, які мали відбутися тоді дуже скоро. Так я хочу нагадати вам кілька речей.

Ні, не те, що це саме за вашої каденції Медведчук взагалі зміг стати одним з олігархів, набувши нефігову медійну, партійну і фінансову вагу, якої у нього до вас не було. А те, що ви ж у листопаді 2018 року – вже після постанови Верховної Ради, яка давала вам можливість закрити телебордель Медведчука – пробували ввести воєнний стан на території України. Шо ви тоді говорили про вибори? Що загрози національній безпеці потребують негайної реакції і не можуть відкладатися.

Тобто, як Медведчук – так загрозу національній безпеці ви нібито відклали на період після виборів. А як воєнний стан – так пішли в Верховну Раду за підтвердженням указу після відповідного рішення РНБО. Загроза ж була одна й та сама – від Росії. Нелогічно, шановний!

Тому раджу вашим радникам пошукати ще якесь пояснення, чому ваш дружочек Медведчук щасливо пережив вашу каденцію, зміцнившись за цей час так, як у нього не було навіть за часів проросійського Януковича. І чому це телебордель закрив Зеленський, а не ви, коли Верховна Рада до вас із цим звернулась.

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