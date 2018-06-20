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ЧМ-2018: В России аферисты под видом инвалидов попали на VIP-места

12:25, Сегодня
ЧМ-2018: В России аферисты под видом инвалидов попали на VIP-места - фото 1

Благодаря Чемпионату мира-2018, который проходит в РФ, весь мир узнал, какой есть страна-агрессор изнутри. Проявилось это на бытовом уровне.

Как оказалось, на билеты ЧМ-2018 был настолько большой спрос, что некоторые футбольные фанаты проявили "русскую смекалку" - пробрались под видом людей с ограниченными возможностями в креслах-колясках на VIP-места.

Как известно, ФИФА и УЕФА требует равных прав для таких людей, а потому предоставляют им специальные места на трибунах. Этим и воспользовались фальшивые "колясочники", получив фактически VIP-места.

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Однако тайное стало явным, когда сборная России каким-то чудом обыграла команду Египта во втором матче чемпионате мира со счетом 3:1, многие аферисты поднялись с колясок.

Фотографии находчивых русских опубликовал Telegram-канал "Двач".

ЧМ-2018: В России аферисты под видом инвалидов попали на VIP-места - фото 131712
Наверное, российский стадион "Крестовский" имеет супервозможности и должен не тольно исцелять, но и оживлять. Ведь денег на его возведение затрачено немало. Также на фото видно, что стюарды не обращают на "чудо" никакого внимания
ЧМ-2018: В России аферисты под видом инвалидов попали на VIP-места - фото 131713
Излечившиеся "колясочки" - яркие предствители страны-фейка
ЧМ-2018: В России аферисты под видом инвалидов попали на VIP-места - фото 131714

Отметим, что после победы над Египтом Россия первой среди участниц обеспечила себе место в плей-офф (в 1/8 финала ЧМ), если Уругвай не проиграет Саудовской Аравии в среду.

Ранее сообщалось, что на стадионе в Нижнем Новгороде FIFA отдала ВИП-клиентам места для инвалидов.

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Новости ЧМ-2018 инвалидность афера Россия
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