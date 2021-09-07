Чиновники з оточення Меркель вимагали від України мільйони євро на користь мутної фірми

Обкладинка розслідування видання Der Spiegel

Німецькі урядовці вимагали від України мільйони євро на користь мюнхенської компанії Varex, яка має досить сумнівну репутацію.

Про це йдеться у спільному розслідуванні Der Spiegel та "Схем".

Журналісти дізналися, що офіс фірми Varex не має ані сайту, ані телефонів, ані вивісок. Більш того, там працює лише три особи.

Серед лобістів Varex – федеральний міністр економіки і енергетики Німеччини Петер Альтмаєр, два державні секретарі парламенту в його міністерстві, щонайменше один нинішній і один колишній член Бундестагу від Християнсько-демократичного союзу, який нині перебуває при владі в Німеччині. Саме представницею ХДС є чинна канцлера країни Ангела Меркель.

Маючи влади, вони протягом останніх років тиснуть на Україну, аби вона повернула Varex давній борг, що нібито тягнеться ще з 90-х років, стверджують журналісти.

У Varex кажуть, що у 1991 році їхня компанія підписала контракт з тогочасним міністром охорони здоров’я України Юрієм Спіженком про постачання апаратів комп’ютерної томографії виробництва Siemens. Техніку передали, але українська сторона начебто недоплатила німецькій фірмі 40 мільйонів євро. У 1998-му Varex уже спробувала отримати гроші, але безуспішно. І в останні роки власник фірми Норберт Петерс вирішив порушити питання про стягнення боргу.

Журналісти стверджують, що за Varex ще з початку 90-х років тягнеться корупційний шлейф. Тоді українська влада начебто мала намір викупити у Varex частку статутного капіталу. Але пізніше, нагадують журналісти "Схем", створена у Раді парламентська слідча комісія встановила, що після перерахування 12 мільйонів німецьких марок на рахунки Varex її директор Норберт Петерс переказав ці суми на валютні рахунки громадян України, відкриті в закордонних банках. Одним із рахунків, пише Der Spiegel, користувалася сім’я тодішнього президента України Леоніда Кравчука.

За даними Der Spiegel, у 2018 році міністр економіки та енергетики Німеччини Петер Альтмаєр написав листа українському прем’єр-міністрові Володимиру Гройсману, що "нагадував м’яку погрозу" і стосувався саме повернення боргу для Varex.

"Суму, яку Varex хоче отримати від України, можна порівняти з бюджетом Міністерства аграрної політики України. Але вона настільки незначна для Німеччини, що не пояснює, чому федеральний уряд тиснув на Київ з такою силою", - наголошують автори розслідування.

Журналісти встановили, що зараз у справі Varex посередником, який використовує старі контакти для організації зустрічей між Києвом і Берліном, виступає адвокат Карл-Ґеорґ Вельман. Свого часу він пропонував створити "Агенцію модернізації України" разом зі звинуваченим у корупції офіційними органами США українським олігархом Дмитром Фірташем. Він заперечує такі звинувачення та оскаржує екстрадицію з Австрії до США.

Цікаво, що раніше компанію очолювало чимало вихідців із Радянського Союзу. Серед них був, зокрема, підприємець із Москви – керівник "Комітету ветеранів спецслужб", який перебуває на пенсії у званні генерал-майора ФСБ.