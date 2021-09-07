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Чиновники з оточення Меркель вимагали від України мільйони євро на користь мутної фірми

09:41
Обкладинка розслідування видання Der Spiegel - фото 1
Обкладинка розслідування видання Der Spiegel

Німецькі урядовці вимагали від України мільйони євро на користь мюнхенської компанії Varex, яка має досить сумнівну репутацію.

Про це йдеться у спільному розслідуванні Der Spiegel та "Схем".

Журналісти дізналися, що офіс фірми Varex не має ані сайту, ані телефонів, ані вивісок. Більш того, там працює лише три особи.

Серед лобістів Varex – федеральний міністр економіки і енергетики Німеччини Петер Альтмаєр, два державні секретарі парламенту в його міністерстві, щонайменше один нинішній і один колишній член Бундестагу від Християнсько-демократичного союзу, який нині перебуває при владі в Німеччині. Саме представницею ХДС є чинна канцлера країни Ангела Меркель.

Маючи влади, вони протягом останніх років тиснуть на Україну, аби вона повернула Varex давній борг, що нібито тягнеться ще з 90-х років, стверджують журналісти.

У Varex кажуть, що у 1991 році їхня компанія підписала контракт з тогочасним міністром охорони здоров’я України Юрієм Спіженком про постачання апаратів комп’ютерної томографії виробництва Siemens. Техніку передали, але українська сторона начебто недоплатила німецькій фірмі 40 мільйонів євро. У 1998-му Varex уже спробувала отримати гроші, але безуспішно. І в останні роки власник фірми Норберт Петерс вирішив порушити питання про стягнення боргу.

Журналісти стверджують, що за Varex ще з початку 90-х років тягнеться корупційний шлейф. Тоді українська влада начебто мала намір викупити у Varex частку статутного капіталу. Але пізніше, нагадують журналісти "Схем", створена у Раді парламентська слідча комісія встановила, що після перерахування 12 мільйонів німецьких марок на рахунки Varex її директор Норберт Петерс переказав ці суми на валютні рахунки громадян України, відкриті в закордонних банках. Одним із рахунків, пише Der Spiegel, користувалася сім’я тодішнього президента України Леоніда Кравчука.

За даними Der Spiegel, у 2018 році міністр економіки та енергетики Німеччини Петер Альтмаєр написав листа українському прем’єр-міністрові Володимиру Гройсману, що "нагадував м’яку погрозу" і стосувався саме повернення боргу для Varex.

"Суму, яку Varex хоче отримати від України, можна порівняти з бюджетом Міністерства аграрної політики України. Але вона настільки незначна для Німеччини, що не пояснює, чому федеральний уряд тиснув на Київ з такою силою", - наголошують автори розслідування.

Журналісти встановили, що зараз у справі Varex посередником, який використовує старі контакти для організації зустрічей між Києвом і Берліном, виступає адвокат Карл-Ґеорґ Вельман. Свого часу він пропонував створити "Агенцію модернізації України" разом зі звинуваченим у корупції офіційними органами США українським олігархом Дмитром Фірташем. Він заперечує такі звинувачення та оскаржує екстрадицію з Австрії до США.

Цікаво, що раніше компанію очолювало чимало вихідців із Радянського Союзу. Серед них був, зокрема, підприємець із Москви – керівник "Комітету ветеранів спецслужб", який перебуває на пенсії у званні генерал-майора ФСБ.

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Радіо Свобода
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