Четверта пташка: До України прибула ще 81 тонна боєприпасів зі США

Швидка допомога від росіян / Олексій Рєзніков

В Україну 28 січня прибув уже четвертий за рахунком вантаж із партією боєприпасів у рамках військово-технічної допомоги з боку США, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

«Цього разу четверта «пташка» доставила до України 81 тонну боєприпасів різного калібру. Наступного тижня чекаємо на наступні літаки зі США з військово-технічною допомогою для посилення обороноздатності України», – написав Резніков у твітері ввечері 28 січня.

22 січня в Україну надійшла перша частина військової допомоги від США, до якої увійшло майже 90 тонн зброї і боєприпасів. Загалом США передали Україні військової допомоги на понад 2,7 мільярда доларів із 2014 року.

Пташка щастя / фото - Олексій Рєзніков

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення і почали надавати військову допомогу Україні.

Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.