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Честные советы: выбираем электропилу на любой случай жизни

08:00
Электропила намного лучше, чем пилы с бензиновым двигателем - фото 1
Электропила намного лучше, чем пилы с бензиновым двигателем

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Удачное соединение стандартной бензиновой пилы и популярных инструментов дало зеленый свет такой востребованной технике, как электропила. Она практически бесшумная, легкая, не выделяет вредных газов во время работы.

К тому же электропила достаточно простая в обслуживании и может использоваться как в теплое время года, так и зимой. Однако каждый вид деятельности требует использования конкретного типа инструмента. Как правильно подобрать технику — расскажем в статье.

Электропилы под различный фронт работ

Честные советы: выбираем электропилу на любой случай жизни - фото 193372

Электрическая пила — инструмент, который приводится в действие двигателем. Если рассматривать весь ассортимент приборов, то можно заметить, что все они отличаются друг от друга способом работы, мощностью, типом насадки, формой изделия. Из чего выбираем:

  • дисковые пилы;
  • цепные инструменты;
  • сабельные пилы;
  • электрические ножовки.

Не существует единой техники, которая бы решала все строительные проблемы и позволяла справляться с любыми задачами. Каждая модель имеет свои особенности и специфику работы, поэтому и применять ее необходимо в конкретных условиях.

Правила подбора электропилы

Для изготовления плинтусов, реек, удобной порезки дерева и даже металла используют дисковые пилы. Они могут иметь статичное положение и крепиться к столу, а могут быть маневренными с удобной рукояткой. Главные отличия дисковых пил — точность и ровность отреза, высокая скорость работы, возможность применения для различных материалов путем замены диска. Стоит отметить, что за качество реза отвечает как раз материал диска.

Цепные электропилы — фавориты среди строителей и продвинутых дачников. Продольные и поперечные, с разным запасом мощности, они получили широкое распространение в быту. Чаще всего такие модели используют для садовых работ: обрезки деревьев, заготовки дров.

Сабельные пилы удобны своей конструкцией. Они имеют опорную подошву, за счет которой могут плотнее прилегать к материалу, предназначенному для распиливания. Поэтому их используют не только во время заготовки дерева, но и для распила в труднодоступных местах.

Плотники, стекольщики, мастера по установке окон и дверей обычно предпочитают пользоваться именно сабельной пилой, которая, помимо прочего, отличается компактностью и небольшим весом.

Максимальная безопасность и простота конструкции — главные отличительные характеристики электрической ножовки. Она представляет собой два направляющих элемента, между которыми устанавливается острое лезвие. Таким образом, небольшой инструмент справится с распилом дерева и проведет работу практически с ювелирной точностью.

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