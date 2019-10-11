Черная пятница: начало рождественского шопинга

Черная пятница в Украине начнется в полночь 29 ноября

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Уже не первый год Black Friday считается "красным днем календаря" не только в Америке, но и европейских странах. Подготовка к нему начинается заранее и среди магазинов, и покупателей. Для шопинга в Черную пятницу даже берут выходные на работе, чтобы не упустить возможность со скидкой сделать необходимые покупки в Киеве и других городах Украины.

Но только истинные шопоголики знают, что главный секрет успешного sale-марафона ― заблаговременная подготовка. Чтобы в день грандиозной распродажи не терять время в очередях и успеть сделать покупку, нужно заранее изучить ассортимент. Но для тех, у кого время в большой цене, Comfy предлагает удобный формат участия в марафоне онлайн-шопинг. Черная Пятница в интернет-магазине проходит куда приятнее, чем в стационарном. В сети у покупателя есть возможность спокойно определиться с нужными товарами и детально ознакомиться с характеристиками.

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стиральные машины;

пылесосы;

холодильники;

смартфоны;

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смарт-часы;

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Черная пятница не такая уж и черная

Больше века торговые сети усиливают маркетинговую атаку, даря огромные скидки после Дня благодарения. Градус популярности дня распродажи растет с каждым годом, несмотря на то что у нее появился конкурент — киберпонедельник. А история появления праздника шопоголиков имеет несколько версий.

На протяжении долгого времени под термином «черная пятница» подразумевался обвал рынка золота, который случился в сентябре 1869 года. Это словосочетание затем часто употреблялось для обозначений и других кризисов на бирже.

А вот идею парада распродажи американцы позаимствовали у канадцев. В декабре 1905 года универмаг компании Eaton провел впервые Парад Санта Клаусов. Он обозначал, что сезон покупок к Рождеству можно считать открытым. Такая маркетинговая концепция пришлась по душе американским бизнесменам, которые были привлечены как спонсоры. В США такой парад впервые был организован в Нью-Йорке в 1924 году после Дня благодарения.

Город, где впервые название "черная пятница" стало использоваться в статусе обозначения скидок, — Филадельфия. Сотрудников полиции, которые следили за дорожной обстановкой, приводили в злость огромные пробки, вызванные притоком покупателей у торговых точек. Коллапс на дорогах покрывал город густым черным смогом от автомобилей. Дело в том, что страсть американцев к покупкам всегда шла в борьбе с другой привычкой — откладывать все на потом. Иногда откладывать настолько, что за подарками некоторые отправлялись перед самым Рождеством.

Одна из газет Пенсильвании в 1996 году в статье упомянула о Черной пятнице как о дне, когда книги бухучета магазинов точно будут черными… от записей. Все дело в том, что в бухгалтерской документации черными чернилами фиксировалась выручка, а красными — расходы. Поскольку для торговых учреждений распродажа довольно прибыльная, негативная ассоциация с черным цветом улетучилась сама собой. Именно с этого момента времени название стало обозначать день огромных предрождественских скидок. И сегодня статус особого дня в ноябре для покупок примеряют многие торговые предприятия, в том числе в Украине.

Интересные факты о ЧП:

Примерно 140 миллионов человек делают покупки.

В период распродаж люди тратят приблизительно 60 миллиардов долларов. В среднем, каждый чек составляет 400 долларов.

Очередь длиною 1000 человек может быть в торговых центрах по типу WallMart.

Чтобы предостеречь "эпидемию заболеваний" (массовый уход сотрудников на больничный), в некоторых штатах день скидок делают официальным выходным. Таким образом офисная дисциплина не парализуется и традиции сохраняются.

Черная пятница, скидки которой достигают иногда аж 90%, заставляла людей идти на хитрости. Были зафиксированы случаи, когда заядлые шопоголики пытались укрыться и заночевать в магазинах, чтобы первыми оказаться у витрины и успеть сделать покупку.

Есть и неприятные факты. Так, в 2011 году был прецедент, когда конкурентов на покупку игровой приставки женщина нейтрализовала, распылив аэрозоль с перцем. А в 2012 году в штате Флорида были убиты 2 человека во время спора из-за места на парковке супермаркета.

В Украине большим спросом в день скидок пользуются бытовая техника, гаджеты, товары домашнего обихода и одежда.

Большая часть торговых сетей открывают распродажу в четверг на День благодарения.

Первые посетители могут получать дополнительные бонусы. К примеру, первые 100 посетителей магазинов получали дополнительные купоны на покупки.

После уикенда наступает еще одно важное событие — киберпонедельник. В этот день особый спрос прослеживается на продукцию в IT-сфере и онлайн-маркетов.

Если хотите, чтобы Черная пятница, Киев которую активно поддерживает, не прошла мимо, уже сейчас можно следить за новостями и предложениями. В Comfy можно подобрать подарки близким людям и совершить покупки, которые откладывали в долгий ящик.

Когда стартует Черная пятница в Украине?

Дата Black Friday ежегодно меняется. Не изменяется только месяц — мегаскидки всегда выпадают на ноябрь (в период с 23 ноября по 29 ноября). Привязка дня шопоголиков происходит к американскому национальному празднику — Дню Благодарения. Его отмечают с 16 века каждый год в 4-й четверг ноября. А связан он с тем, что некогда переселенцы-колонисты в благодарность за богатый урожай, который помог им остаться в живых, решили отблагодарить всевышние силы.

Черная пятница 2019 начнется в полночь 29 ноября. Поэтому этот день лучше заранее спланировать, чтобы успеть реализовать мечты и обзавестись техникой, которая по обычной цене была слишком дорогой.

Акции Черной пятницы

В назначенное время магазины, которые принимают участие в распродаже, открывают свои витрины для покупателей. Как правило, стартует сейл-марафон в полночь. Хотя бывают случаи, когда скидки начинают работать рано утром. В заботе о клиентах некоторые предприятия продлевают предложения и на выходные.

К black friday Киев и интернет-магазин Comfy подготовил много приятных сюрпризов. Чтобы воспользоваться привилегиями сенсационных скидок, достаточно заранее ознакомиться со списком товаров на акционной странице. Как только вы найдите то, о чем давно мечтали, добавляйте в корзину. А 29 ноября 2019 года убедитесь в том, что на выбранный девайс распространяется большая скидка. Формат покупок не будет отличаться от привычного шопинга в сети.

Преимущества покупок на ЧП:

Самое главное — это приобретения с существенной экономией. Скидки могут достигать 50-90%. Поскольку дата ЧП известна заранее, можно заблаговременно подготовиться и оптимизировать свое время. Возможность обойти суету в канун новогодних праздников, заранее купив подарки близким людям. Широкий ассортимент — у покупателей есть возможность выбирать продукцию среди множества предложений. Товары многих торговых марок принимают участие в мегараспродаже. Делая покупки онлайн, вы не поддаетесь всеобщей панике. Комфортная обстановка позволяет делать выбор обдуманно. Подписавшись на уведомления интересующих магазинов, можно оперативно узнавать свежие новости относительно распродажи.

Что можно выгодно купить в Черную пятницу 2019?

Black Friday — это возможность заменить устаревший бытовой электроприбор на инновационную модель. Как правило, модернизированные версии потребляют меньше электроэнергии, имеют вспомогательный набор опций. В этот день в первую очередь стоит обратить внимание на самую дорогую продукцию: крупную бытовую технику, новые гаджеты, компьютеры. Это объясняется тем, что на новинки редко предлагаются скидки. Зато в Black Friday есть все шансы получить товар по разумной цене. В разделе электроники можно нацелиться на последние модели смартфонов. А для любителей гейминга — ознакомиться со специальными предложениями на приставки для игр и сопутствующие комфорту девайсы: наушники, колонки и т.п.

Поскольку самое большое количество беспорядков в стационарных магазинах случаются именно в отделах электроники, отдать предпочтение шопингу онлайн — стратегически верное решение. Во-первых, вы не начнете брать ненужные товары, поддаваясь панике толпы. Ведь такое поведение побуждает делать покупки импульсивным образом. Во-вторых, сможете контролировать собственные расходы, отправляя каждый новый гаджет в корзину или установив соответствующие лимиты. В-третьих, перед покупкой сможете детально изучить технические характеристики интересующей продукции.

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