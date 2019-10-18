Человек в высоком замке 4 сезон: Дата выхода, трейлер, актеры и сюжет

В 4 сезоне "Челоека в высоком замке" появится новый герой

Совсем скоро выходит 4 сезон сериала в жанре антиутопии и альтернативной истории "Человек в высоком замке". Все подробности проекта - на Без Табу.

Дата выхода 4 сезона

Первая серия 4 сезона сериала "Человек в высоком замке", основанном на одноименном романе 1962 года американского писателя Филипа К. Дика, выйдет 15 ноября 2019.

Новый сезон будет состоять из десяти серий, которые традиционно выйдут все вместе на сервисе Amazon.

Это будет финальный сезон, который завершит историю альтернативного будущего, где во Аторой мировой победили нацисты и японцы. После успешных двух первых сезонов и не самого удачного третьего создатели сериала обещают искупить вину и звершить свой проект на можорной ноте. Во всяком случае эффектный трейлер подсказывает, что картинка будет классная, а вот как дела со сценарием - узнаем только при просмотре. Совсем скоро.

Напомним, с третьего сезона сериалом рулит шоураннер Эрик Овермайер («Босх»).

Зачем смотреть

Сериал "Человек в высоком замке" показывает альтернативную историю - события разворачиваются в 1962 году. Нацистская Германия и Япония смогла победить страны союзников,потому в мире правят японские милитаристы и Третий Рейх. Америка разгромлена и разделена на 3 зоны влияния.

Однако сопротивление полностью не истреблено - их лидер - неизвестный "человек в высоком замке", который рассылает по стране пленки, на которых показана альтернативная нынешнему миру история, где нацим побежден.

Н этих пленках герои сериала узнают себя.

Человек в высоком замке - Сюжет 4 сезона

Сериал основан на романе великого фантаста Филиппа Дика, но давно уже ушел в свободное плавание. Каждый сезон появляются новые персонажи, которые, казалось бы могут всколыхнуть равновесие весов в чью-либо сторону. Естественно - поднимаются ставки и мы узнаем все новые и новые детали. Если во втором сезоне нам показали борьбу в Третьем Рейхе после смерти Гитлера, в третьем в сюжет добавляют зловещих героев - доктора Менгеле и босса ФБР Эдгара Гувера. А в четвертом в ряды военизированных формирований Великого Рейха вольется на редкость ценный сотрудник - Вильгельм Гертцманн.

Марк Риссманн

Образ обенгруппенфюрера Вильгельма Гертцманна воплотит немецкий актер Марк Риссманн, который известен по своим ролям в сериалах "Последнее королевство" и "В пустыне смерти".

Пути героя пересекутся с главным злодеем шоу - рейхсмаршалом Джоном Смитом (Руфус Сьюэлл), который быстро поймет, что при разном развитии ситуации Вильгельм может стать для него либо ценнейшим союзником, либо опаснейшим врагом.

А союзники Смиту не помешает. Сопротивление наконец готово перейти от теракторв к полномасштабным боевым действиям и уничтожить нацистов. И все это в антураже 70-х. Не забываем, что это альтернативная история, а потому нацисты так просто не сдадутся.

Джон Смит надеется удержать власть с помощью науки - группа ученых создает машину, способную открывать портал в параллельные миры, чтобы черпать резервы для Третьего Рейха. Или в крайнем случае - сбежать. Не позволит планам Смита сбыться главная "хорошая" героиня сериала Джулиана Крейн.

Трейлер 4 сезона

В преддверии премьеры нового сезона Amazon выкатила трейлер.

Человек в высоком замке 2019 - смотреть онлайн трейлер 4 сезона:

Человек в высоком замке - актеры сериала и их роли

Руфус Сьюэлл в роли рейхсмаршала Джона Смита

Алекса Давалос в роли Джулианы Крейн

Марк Риссманн в роли обенгруппенфюрера Вильгельма Гертцманна

Чела Хорсдэл в роли Хелен Смит

Куинн Лорд в роли Томаса Смита

Джоэль де ла Фуэнте - в роли инспектора Кидо

Человек в высоком замке - где смотреть онлайн

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