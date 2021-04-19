Чехія викрила російських шпигунів - між країнами почалася дипломатична війна

Чехія, наші дні

Чехія прийняла рішення про видворення 18 співробітників спецслужб СЗР і ГРУ, які працюють у посольстві Росії. Вони повинні виїхати з країни протягом 48 годин.

Причиною такого рішучого кроку стали недружні дії Росії.

Чеські спецслужби заявили про причетність до вибухів на складах боєприпасів у Врбетицях у 2014 році офіцерів ГРУ, яких підозрюють в отруєнні Сергія та Юлії Скрипалів у Великій Британії, - Олександра Петрова та Руслана Боширова.

Петров і Боширов – співробітники Головного розвідувального управління РФ, їхні справжні імена - Олександр Мішкін та Анатолій Чепіга.

Заява Чехії викликала в Росії справжню істерію. Офіціальним обличчям істерики стала речниця МЗС РФ Марія Захарова.

Москва оголосила, що висилає 20 працівників посольства Чехії, з них 16 - дипломати. Вони мусять залишити територію Росії протягом доби.

Крім того, чеській стороні пред'явлена вимога "привести кількість співробітників дипмісії в Москві в категорії прийнятих на місці до паритету з числом співробітників аналогічної категорії Посольства Росії в Чехії".

Загалом в московському диппредставництві працюють 24 особи з дипломатичними паспортами. Таким чином, Росія фактично паралізує роботу посольства Чехії в Москві.